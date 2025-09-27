Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2938935
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bihar News: अररिया में सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार

Bihar News: सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. इस विवाद पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की यूएसपी है कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

अररिया न्यूज
अररिया न्यूज

Bihar News: बिहार के अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को छोटी मस्जिद निवासी जिसान खान ने जोगबनी थाना में एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जोगबनी बस स्टैंड वार्ड नंबर पांच निवासी आर्यन साह (20) ने सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी की है.

इस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए इस मामले की एक प्राथमिकी जोगबनी थाना में दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने फारबिसगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया. छापामारी दल द्वारा अभियुक्त के इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच में आरोप सत्य पाया गया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढे़ं: गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, इस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जोगबनी में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी. कुछ लोगों ने दुकान बंद कराने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने तुरंत इस स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. इसे लेकर अब राजनीति भी गर्म हो गई है.

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की यूएसपी है कि जो गलत करेगा वह जेल जाएगा. अररिया में उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर लिया गया है. एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है. उन्होंने कहा कि नवरात्र में अररिया के फारबिसगंज में उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, जिन्होंने बाजार में उत्पात मचाने की कोशिश की है, उन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित किया गया है. आपसी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsBihar Crime News

Trending news

Bihar News
अररिया में सोशल मीडिया पर धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी गिरफ्तार
Bihar politics
बरेली हिंसा पर गरमाई बिहार की सियासत, 'आई लव मोहम्मद' विवाद बना चुनावी मुद्दा
Bettiah news
महिला को किया मृत घोषित, तो गुस्साएं परिजनों ने डॉक्टर की कर दी पिटाई
Bagaha News
बच गए बच्चे! वाल्मीकिनगर आंगनबाड़ी पर बांटा एक्सपायर्ड दूध और कीड़े वाला राशन
Bhojpuri news
फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' का प्रीमियर आज, जानें कहां और कब मिलेगा देखने को
patna news
पटना ट्रैफिक Alert! 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 28 रूट रहेंगे बदले
Navratri 2025
पटना में मुस्लिम कारीगर रच रहे 'राम मंदिर' जैसा पंडाल, लागत 70 लाख पार
Bihar News
प्रियंका गांधी पर फायर हो गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल
Dhanbad News
गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी
Minapur Vidhan Sabha Seat
Minapur Vidhan Sabha: RJD के मुन्ना यादव मजबूत दावेदार, NDA के लिए चुनौतीपूर्ण
;