CM नीतीश के शहर में नर्स पर एसिड अटैक से हड़कंप! पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

Bihar Crime News: सुरक्षा मानकों से लैस मॉडल अस्पताल परिसर में शुक्रवार सुबह एक वार्ड गर्ल पर केमिकल अटैक का मामला सामने आया है. घटना में वार्ड गर्ल जुली कुमारी बाल-बाल बच गई. जानकारी के अनुसार जुली रोजाना की तरह ड्यूटी के लिए अस्पताल पहुंच रही थीं. जैसे ही वह पुराने लेबर वार्ड के पास पहुंचीं, उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने उन पर किसी रसायन से हमला कर दिया. अचानक हुए अटैक से वह दहशत में आ गईं और शोर मचाया, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने उन्हें संभाला.

सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सम्राट अशोक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से टूटी हुई बोतल को बरामद कर लिया है, जिसे फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया गया है. साथ ही, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

घटना के संबंध में थानाध्यक्ष सम्राट अशोक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह एसिड अटैक नहीं बल्कि किसी शरारती तत्व द्वारा शौचालय साफ करने वाले केमिकल का उपयोग कर वार्ड गर्ल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित जुली कुमारी के मोबाइल फोन को भी जब्त किया है. पुलिस के अनुसार मोबाइल में कई संदिग्ध नंबर ब्लैकलिस्टेड पाए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं. फिलहाल पुलिस तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जा सके. अस्पताल प्रशासन ने भी घटना को गंभीर मानते हुए सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करने का निर्देश जारी किया है.

इनपुट: ऋषिकेश कुमार

