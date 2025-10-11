मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई

Patna News: पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार रात पिकअप वाहन को रोका. वाहन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई. मौके से चालक और खलासी फरार हो गए. विभाग पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटा है.
Trending Photos
Patna News: पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास शनिवार देर रात उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की. विभाग की गश्ती टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नशीले कफ सिरप की बड़ी खेप पिकअप वाहन से लाई जा रही है. सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम ने इलाके में चेकिंग अभियान तेज कर दिया. चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय भागने की कोशिश की. इसके बाद विभाग की टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया. जांच में पाया गया कि पिकअप वैन में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें भरी हुई थीं. अधिकारियों का अनुमान है कि यह खेप अवैध कारोबार के लिए पटना और आसपास के जिलों में सप्लाई की जा रही थी.
वहीं, कार्रवाई के दौरान चालक और खलासी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. उत्पाद विभाग की टीम उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल वाहन और बरामद कफ सिरप को जब्त कर लिया गया है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह नशीला कफ सिरप आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है. अवैध रूप से इसे बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है.
ये भी पढ़ें: Jehanabad: निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार
इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि विभाग लगातार ऐसे अवैध कारोबार पर नजर रखे हुए है और किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाने की भी योजना बनाई है।
उद्योग और व्यापार की निगरानी के साथ-साथ आम जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उत्पाद विभाग की यह कार्रवाई सराहनीय कदम माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में विभाग की तत्परता और गुप्त सूचना पर कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि अवैध व्यापार पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
इनपुट: विक्रांत कुमार
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!