Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3020696
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna News: नाला रोड में किशोरी की संदिग्ध मौत के बाद भड़के परिजन, आगजनी कर सड़क किए जाम

Patna News: पटना में नाला रोड में स्थित एक अपार्टमेंट से गिरकर एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. वही, लड़की के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 27, 2025, 07:15 PM IST

Trending Photos

Patna News: नाला रोड में किशोरी की संदिग्ध मौत के बाद भड़के परिजन, आगजनी कर सड़क किए जाम
Patna News: नाला रोड में किशोरी की संदिग्ध मौत के बाद भड़के परिजन, आगजनी कर सड़क किए जाम

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में बीते सोमवार को नाला रोड में अपार्टमेंट से छलांग लगाकर 15 वर्षीय लड़की की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस की जांच से नाराज परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया. आज (27 नवंबर) परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाला रोड पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की.

यह भी पढ़ें: अतिक्रमण करने वाले सावधान! अवैध निर्माण ध्वस्त करने निकल चुके हैं सम्राट के बुलडोजर

परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप
परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया है प्रशासन ने मामले की सही जांच नहीं की. लड़की के साथ रेप की आशंका है, मौत को आत्महत्या करार देने की जल्दबाजी की जा रही है. सड़क जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर कदमकुआं, पीरबहोर थाने की पुलिस के साथ टाउन डीएसपी वन भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Munger News: दो दिनों से लापता थी युवती, अब नदी में तैरता हुआ मिला शव

बता दें कि बीते सोमवार को सुलक्षणा पैलेस नाम की बिल्डिंग से ये लड़की गिरी थी. जब स्थानीय लोगों ने लड़की के शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. फिर तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद कदमकुंआ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया था.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna newsPatna Nala Road

Trending news

Central university of jharkhand
CUJ ने रचा इतिहास, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय बना जिसे मिला NAAC में A+ ग्रेड
Dhanbad News
धनबादवालों के लिए खुशखबरी, दिसंबर 2026 तक मिलेगा जाम से छुटकारा
Bihar government
जंगल सफारी के लिए नए वाहन, VTR में नए इको-टूरिज्म कैंप को मंजूरी
Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव के चुनाव हारने के बाद छपरा में चला बुलडोजर, हर तरफ हाहाकार
Dharmendra
धर्मेंद्र नहीं रहे पर कोयलांचल में आज भी जिंदा है उनका प्यार, लोगों ने ऐसे किया याद
Munger News
Munger News: दो दिनों से लापता थी युवती, अब नदी में तैरता हुआ मिला शव
Bhojpuri news
डिस्को से लेकर बिहार तक... खेसारी लाल यादव के इस गाने ने हर जगह किया हंगामा!
Mahila Rojgar Yojna
Mahila Rojgar Yojna: कल मिलेंगे ₹10,000! कौन-कौन महिलाएं उठा पाएंगी लाभ?
bulldozer action
10 फीट की सड़क, 7 फीट पर अतिक्रमण... रामनगर में दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर
CM nitish kumar
CM नीतीश ने दिए जनवरी 2026 में पूरे 5 साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने के निर्देश