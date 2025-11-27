Patna News: नाला रोड में किशोरी की संदिग्ध मौत के बाद भड़के परिजन, आगजनी कर सड़क किए जाम

Patna News: बिहार की राजधानी पटना में बीते सोमवार को नाला रोड में अपार्टमेंट से छलांग लगाकर 15 वर्षीय लड़की की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. पुलिस की जांच से नाराज परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया. आज (27 नवंबर) परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाला रोड पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की.

परिजनों ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप

परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया है प्रशासन ने मामले की सही जांच नहीं की. लड़की के साथ रेप की आशंका है, मौत को आत्महत्या करार देने की जल्दबाजी की जा रही है. सड़क जाम की जानकारी मिलते ही मौके पर कदमकुआं, पीरबहोर थाने की पुलिस के साथ टाउन डीएसपी वन भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गए.

बता दें कि बीते सोमवार को सुलक्षणा पैलेस नाम की बिल्डिंग से ये लड़की गिरी थी. जब स्थानीय लोगों ने लड़की के शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. फिर तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद कदमकुंआ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. घटनास्थल पर FSL की टीम को भी बुलाया गया था.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा