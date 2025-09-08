Jharkhand Crime: हत्या के बाद बोरी में बंद शव को कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच
Jharkhand Crime: हत्या के बाद बोरी में बंद शव को कचरे के ढेर में जलाने की कोशिश, पुलिस कर रही जांच

Jharkhand Crime Newsझारखंड के चक्रधरपुर शहर अपराध का एक घटना सामने आया है, जहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने एक शव को बोरी में भरकर जलाने का प्रयास किया. मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया. अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है.

|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:32 PM IST

झारखंड पुलिस
Jharkhand Crime News:झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर में सोमवार को अज्ञात लोगों ने बोरी में बंद एक शव को कचरे के ढेर में फेंककर जलाने की कोशिश की. शहर में भारत भवन के पीछे जमा कचरे से उठती बदबू और धुआं देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर शव को कब्जे में लिया. 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अज्ञात लोगों ने शव को बोरी में बंद कर कचरे के ढेर में फेंक दिया और ऊपर से बोरा व अन्य कचरा डालकर उसमें आग लगा दी. जब स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो पाया बोरी के भीतर किसी इंसान का शव है. घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जुट गए. चक्रधरपुर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है. 

ये भी पढ़ें: सीतामढ़ी में छात्रा की हत्या, एक ही परिवार में लगातार दो हत्याओं से थर्राया गांव

प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हत्या के बाद शव को कुछ दिनों तक कहीं रखा गया और दुर्गंध बढ़ने पर अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए कचरे में जलाने की योजना बनाई.पुलिस का अनुमान है कि शव कम से कम चार से पांच दिन पुराना है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के इलाकों में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हाल के दिनों में कोई व्यक्ति लापता तो नहीं है.

अधिकारियों ने कहा कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अलग-अलग तरह की अटकलें लगा रहे हैं. समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

