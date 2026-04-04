Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3164808
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Patna Crime: मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में दहशत

Patna Crime: मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग होने की खबर सामने आई है. हथियारबंद हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की है. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 07:17 AM IST

Trending Photos

मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर फायरिंग
मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर फायरिंग

Patna Crime: राजधानी पटना से सटे मनेर इलाके में बीती रात (3 अप्रैल, शुक्रवार) अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के आवास को निशाना बनाते हुए हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की. साथ ही, तलवार और लाठी-डंडों से भी हमला किया. इस दौरान तीन लोगों के घायल होने की खबर है. इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है और तनाव भी है.

15 राउंड फायरिंग से थर्राया इलाका
मिली जानकारी के अनुसार, देर रात करीब एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने घर को घेर लिया. इस दौरान हमलावरों ने करीब 15 राउंड फायरिंग की, जिससे आसपास का इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा. गोलीबारी के बाद हमलावर घर में घुस गए और तलवार, लाठी-डंडों तथा ईंट-पत्थरों से परिजनों के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस हमले में तीन लोग लहूलुहान हो गए हैं. घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत पटना एम्स (AIIMS) और एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: मोकामा में महादंगल: भारत ने ईरान को हराया, अनंत सिंह दिया विजेता को कप

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में पुलिस का एक्शन 
घटना की सूचना मिलते ही मनेर थाने की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से कई खाली खोखे बरामद किए हैं. मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई है. शुरुआती जांच में यह हमला आपसी रंजिश या किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा लग रहा है, हालांकि पुलिस अभी हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

TAGS

patna crimepatna news

Trending news

patna crime
मनेर में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के समधी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, इलाके में दहशत
Gopalganj news
6 महीने से मिलते थे दोनों, प्रेमी ने शादी से किया मना, तो टावर पर चढ़ी प्रेमिका
Kaimur Police
ट्रॉली बैग खोलते ही पुलिस के उड़े होश, कैमूर में मिला भारी मात्रा में गांजा
Bihar News
बढ़ती गर्मी का असर! अब सुबह 7:30 से ही चलेंगे राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र
Motihari Hooch Tragedy
700 लीटर स्पिरिट जब्त नहीं होती तो हजारों लोगों की जान चली जाती, रिपोर्ट में खुलासा
indian railway
सहरसा-जमालपुर के बीच नई मेमू ट्रेन का तोहफा, भीषण गर्मी में यात्रियों को मिलेगी राहत
Jehanabad news
Jehanabad: धोखेबाज निकला प्रेमी, 5 साल तक किया यौन शोषण, दे रहा जान से मारने की धमकी
Motihari Hooch Tragedy
शराब कांड पर तेजस्वी और पप्पू समेत इन 5 नेताओं के बयानों से सुलग उठी बिहार की सियासत
Saryu Roy
सरयू राय का बड़ा धमाका! कहा- बिना कांग्रेस-भाजपा के भी हेमंत सोरेन चला सकते हैं सरकार
patna news
पटना में गैस सिलेंडर चोरी का नया ट्रेंड! दिनदहाड़े भरा सिलेंडर ले उड़े चोर