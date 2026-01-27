Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3088097
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

महाराष्ट्र के बाद झारखंड पर ओवैसी की नजर: AIMIM का 'धमाका' बढ़ाएगी महागठबंधन की टेंशन? राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

Jharkhand Nikay Chunav 2026: महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का अगला लक्ष्य झारखंड है. AIMIM की ओर से झारखंड निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान करने से INDIA ब्लॉक टेंशन में है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:32 PM IST

Trending Photos

असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)
असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)

AIMIM In Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है. प्रदेश के सभी 48 निकायों में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंहे और 27 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे. राज्य निर्वाचन अधिकारी अलका तिवारी ने बताया कि निकाय चुनाव में मतदान ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराया जाएगा. इसके अलावा पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होगा. इस चुनाव के लिए कुल 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कुल वोटर 43 लाख 33 हजार 574 वोट डालेंगे. जिसमें 25 लाख पुरुष, 21 लाख महिला और 144 थर्ड जेंडर के वोटर हैं. 9 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी. स्क्रुटनी की समीक्षा 5 फरवरी को होगी और 6 फरवरी तक कैंडिडेट अपना नाम वापस ले सकते हैं. 7 फरवरी को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया जाएगा. 

निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए कमर कस ली है. राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आजसू और राजद के अलावा एक और दल है, जो सभी दलों के नेताओं की धड़कनें बढ़ा रहा है. वो दल है एआईएमआईएम और उसके नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी. हाल ही में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है. एआईएमआईएम के दमदार प्रदर्शन की बदौलत कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के दलों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है. महाराष्ट्र में विपक्ष का लुटिया डुबोने के बाद ओवैसी अब झारखंड पहुंच चुके हैं. उनके आने से INDIA ब्लॉक काफी टेंशन में है.

बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव 2026 में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत कर लिया है. AIMIM ने 13 नगर निकायों में कुल 125 वार्डों में जीत दर्ज की, जो उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफी बेहतर मानी जा रही है. इसके अलावा BMC चुनाव में भी AIMIM उम्मीदवारों ने 8 वार्डों में जीत दर्ज की. कई नगर निगमों में तो AIMIM उम्मीदवारों ने समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न गुटों को अलग-अलग वार्डों में पीछे छोड़ दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्र में AIMIM के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद झारखंड पर सभी की निगाहें टिकी हैं. इसको लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि AIMIM के एक्टिव होने से झारखंड के सियासी दलों की जमीन खिसकती नजर आ रही है. वहीं इस मामले पर कांग्रेस की सोनल शांति ने कहा कि बीते 1 साल से वह निकाय चुनाव को लेकर लोगों के बीच थे और अब जब तारीखों की घोषणा हो गई है, तो एक रणनीति के तहत वह चुनाव मैदान में आ रहे हैं. कांग्रेस में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जितने भी निकाय और निगम में बीजेपी के लोग थे. उन्होंने उन निकायों की हालत बुरी कर दी है, इसीलिए इस बार हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. जिस तरीके से राज्य सरकार बीते 6 वर्षों से अपना काम कर रही है, हमें उम्मीद है कि आने वाले निकाय चुनाव में भी हमें उनका पूरा समर्थन मिलेगा.

ये भी पढ़ें- झारखंड निकाय चुनाव का आधिकारिक ऐलान, 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 27 को आएगा रिजल्ट

वहीं बीजेपी के अजय शाह ने कहा कि तमाम बहाने के बाद भी झारखंड हाई कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के आगे राज्य सरकार झुकी और आखिरकार चुनाव के तारीखों की घोषणा की गई. बीजेपी पर के प्रवक्ता अजय शाह ने कहा की जहां तक तैयारी की बात है तो बीजेपी के कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच रहते हैं और किसी भी संघर्ष और चुनाव के लिए तैयार रहते हैं. वहीं उन्होंने भरोसा जताया है कि इस नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जो भी निकाय या निगम रहे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है और वह बढ़त हम निकाय चुनाव में भी बरकरार रखेंगे. और महाराष्ट्र के मॉडल को दोहराते हुए झारखंड में हमारी जीत तय है.

TAGS

AIMIMJharkhand Nikay Chunav 2026

Trending news

Gaya Airport
गया एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन! 25 करोड़ की वीड्स के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार
Patna Metro
पटना मेट्रो के 3 कॉरिडोर का तेजी से चल रहा निर्माण कार्य, देखिए कब दौड़ेगी दूसरे रूट
Saharsa news
विकास का 'खटिया' मार्च: सड़क नहीं होने से अस्पताल के बजाय मौत से लड़ी गर्भवती
Bihar SSC
BSSC इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ी
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड निकाय चुनाव का आधिकारिक ऐलान, 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 27 को आएगा रिजल्ट
Bettiah news
CM नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र भाषा पड़ा भारी, वायरल वीडियो के बाद युवक गिरफ्तार
Shakeel Ahmad
'कांग्रेस हमला करवा सकती है...', शकील अहमद ने जताया खतरा तो सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा
Nalanda crime news
हत्या या आत्महत्या! दहेज की भूख और अवैध रिश्ते के शक में गर्भवती की सांसें थमीं
Bank Strike Today Bettiah
5-डे वर्किंग की मांग पर देशव्यापी हड़ताल, बेतिया में SBI समेत सरकारी बैंक बंद
Bank Strike Today Ranchi
रांची में बैंकिंग सेवाओं का 'ब्लैकआउट': 5-दिवसीय वर्क के खिलाफ बैंककर्मी सड़को पर