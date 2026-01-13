Patna Police Good Work: अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा, 2 शूटर और 1 मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Patna News: पटना में चर्चित अमन शुक्ला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में दो शूटर्स समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश पुराने विवाद के चलते रची गई थी. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी सोनू राय और मृतक अमन शुक्ला के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके बाद अमन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सोनू राय ने हत्या को अंजाम देने के लिए परसा थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी जितेंद्र उर्फ बुकनी से संपर्क किया था. जितेंद्र ने 5 लाख रुपये की सुपारी में शूटर्स उपलब्ध कराए. इसके बाद सोनू उर्फ सुजीत और धर्मेंद्र सिंह को शूटर के तौर पर हायर किया गया.

घटना 5 जनवरी की शाम की है, जब अमन शुक्ला अपने बेटे की थेरेपी कराकर घर लौट रहे थे. इसी दौरान दोनों शूटर्स ने उन्हें गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. फिलहाल मुख्य आरोपी सोनू राय जेल में बंद है, जिसे पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी.

पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि यह हत्या पूरी तरह से प्री-प्लान्ड थी और पिछले डेढ़ महीने से इसकी साजिश रची जा रही थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ सफेदपोश लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. सोनू राय इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है. पूछताछ के बाद प्रेम प्रसंग से जुड़े पूरे मामले की सच्चाई और स्पष्ट हो सकेगी.

एसएसपी ने यह भी बताया कि हत्या के लिए तय 5 लाख रुपये की सुपारी में से 3.40 लाख रुपये जितेंद्र उर्फ बुकनी को दिए जा चुके थे. पुलिस अब इस हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों और साजिश के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

