Aman Shukla Murder: इंग्लिश टीचर से कैसे गैंगस्टर बना अमन शुक्ला? PNB लूटकांड से सुर्खियों में आया और अब ऐसे हुआ अंत

Who Is Aman Shukla: नालंदा का अमन शुक्ला कभी एक मामूली इंग्लिश टीचर हुआ करता था, लेकिन आज वह जरायम की दुनिया का बादशाह बन चुका था. सोमवार की शाम को पटना में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:16 PM IST

अमन शुक्ला मर्डर केस

Gangster Aman Shukla Murder Case: सोमवार (05 जनवरी) की शाम को राजधानी पटना उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गैंगस्टर अमन शुक्ला को सरेराह गोलियों से भून दिया गया. यह वारदात पत्रकार नगर थाना के मलाही पकड़ी चौक के पास हुई. जानकारी के मुताबिक, बेखौफ बदमाशों ने अमन शुक्ला को उनकी पत्नी और बच्चे के सामने ही मौत के घाट उतार दिया. मृतक अमन शुक्ला आज भले ही जरायम की दुनिया का बादशाह हो, लेकिन कभी वह इंग्लिश टीचर हुआ करता था. यही वजह है कि लोग आज भी उसे 'मास्टर साहब' या 'सरजी' कहकर बुलाते थे. जानकारी के मुताबिक, अमन शुक्ला साल 2018 में मुजफ्फरपुर से पटना आया था और यहां अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा गैंग तैयार किया. उसकी गैंग में टीचर, कंपाउंडर, मिस्त्री जैसे अलग-अलग पेशे से जुड़े लोग शामिल थे, जिस वजह से शुरुआती दौर में पुलिस को शक तक नहीं हुआ. 

PNB लूटकांड से सुर्खियों में आया था अमन

जानकारी के अनुसार, इस गैंग का सबसे खास सदस्य कराटे टीचर हरिनारायण था, जिसे गैंग में नंबर-2 की पोजिशन मिली हुई थी. यह गिरोह साल 2020 में उस वक्त सुर्खियों में आया, जब इसने पटना स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया. सिर्फ चार लोगों ने मिलकर बैंक से 52 लाख 33 हजार 500 रुपये लूट लिए. पुलिस ने इस मामले की जांच के दौरान 60 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब कहीं जाकर अमन शुक्ला का सुराग मिला. इस मामले में उसके अलावा गैंग के अन्य साथी अमन, हरिनारायण, प्रफुल्ल आनंदपुरी, सोनेलाल और गणेश बुद्धा को गिरफ्तार किया गया था. इनके पास से 33 लाख रुपये नकद, ज्वेलरी, शराब, हथियार और मोटरसाइकिलें बरामद हुई थीं. 

पिछले साल ही जेल से आया था बाहर

वह पिछले साल मई महीने में ही जेल से रिहा हुआ था और उसके बाद से शिक्षक बनकर सामान्य जीवन जी रहा था. इस दौरान भी बिहार के कुछ जिलों में बैंक डकैती की घटनाएं सामने आईं, जिनमें पुलिस को अमन शुक्ला का हाथ होने का शक था. हालांकि, वह इतना शातिर था कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. अब पटना में उसकी सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. सोमवार की शाम को अमन शुक्ला अपनी पत्नी और 8 वर्षीय बेटे के साथ बाइक पर बच्चे की थेरेपी से लौट रहा था. विद्यापुरी पार्क के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने उसे घेरकर करीब से कई गोलियां मारी. गोलियां सिर, छाती और पेट में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस हत्या के पीछे के कारणों और अपराधियों की पहचान में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुराने आपराधिक कनेक्शनों को भी खंगाला जा रहा है. इस वारदात ने एक बार फिर पटना में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा

