'पहले मारी गोली, फिर गाड़ी से कुचला', दुलारचंद यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Dularchand Murder Case: मोकामा विधानसभा में जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और पूर्व बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी माहौल गरमा गया है. ताड़तर निवासी दुलारचंद पर हत्या, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामले बाढ़ अनुमंडल के कई थानों में दर्ज हैं. उन्हें 90 के दशक में मोकामा टाल क्षेत्र का आतंक भी कहा जाता था.

मोकामा विधानसभा के जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह गुरुवार को जनसंपर्क के लिए घोसवरी पंचायत में थे. उनके साथ सैकड़ों समर्थकों का हुजूम भी साथ चल रहा था. ताड़तर और बसावनचक गांव के पास जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान दोनों तरफ की कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गईं.

इसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी. देखते देखते दोनों तरफ के समर्थक आक्रोशित होकर एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी. लोग लाठी डंडों से लैस होकर एक दूसरे पर हमला करने लगे. तभी अचानक पूर्व बाहुबली दुलारचंद यादव के पैर में गोली लग गई. गोली लगने से घायल होकर जब वे गिर गए, तब काफिले की एक गाड़ी उनको कुचलते हुए आगे निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई. दोनों तरफ की कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए. हमले में पांच छह लोगों के घायल होने की भी खबर है. जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने अनंत सिंह समर्थकों पर पहले हमला और मारपीट करने का आरोप लगाया है.

वहीं, इस मामले में मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह ने पूरी घटना का सूत्रधार बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को बताया है. बलिया से पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मोकामा विधानसभा से राजद प्रत्याशी हैं. उन्होंने भी ताड़तर गांव जाकर पीड़ित पक्ष के लोगों से मुलाकात की. सूरजभान सिंह की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

रिपोर्ट: चंदन राय

