Anant Singh: अनंत सिंह को गिरफ्तारी के बाद पटना रंगदारी सेल में रखा गया, आज CJM के सामने किया जाएगा पेश

Anant Singh Arrested Update: बिहार की मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने शनिवार (01 नवंबर) की देररात मुख्य आरोपी और बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम रात करीब साढ़े 12 बजे अनंत सिंह के आवास कारगिल मार्केट से उन्हें गिरफ्तार किया. उनके साथ दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रणजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस उन्हें रात में ही बाढ़ से पटना ले आई थी. जानकारी के मुताबिक, यहां उन्हें पटना रंगदारी सेल में रखा गया है. चूंकि आज रविवार होने के कारण कोर्ट बंद है, इसलिए पुलिस उन्हें (अनंत सिंह) यहीं से सीजेएम के सामने पेश करेगी.

