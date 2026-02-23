बिहार कैडर के IPS अधिकारी सुनील नायक के आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की छापेमारी, रघुराम कृष्ण राजू की कथित हत्या का आरोप

Andhra Pradesh Police Raid On IPS Sunil Nayak House: बिहार फायर विभाग के IG सुनील कुमार नायक के पटना स्थित सरकारी आवास पर आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम ने सुबह-सुबह छापा मार दिया. कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के नेता रघुराम कृष्ण राजू की हत्या मामले में प्रदेश की पुलिस IPS सुनील कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची है. इस घटना से प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आवास पर पहुंची टीम पूछताछ और दस्तावेजों की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में दर्ज एक मामले के सिलसिले में यह कार्रवाई की जा रही है.

मौके पर सेंट्रल एसपी, सचिवालय एसडीपीओ-2 और स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद है. छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. फिलहाल अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है.