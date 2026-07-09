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भागलपुर में आर्मी जवान के घर दिनदहाड़े डकैती, पत्नी-बेटी को बंधक बनाकर लाखों की लूट

Bhagalpur News: आर्मी जवान ड्यूटी पर बाहर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी नीतू देवी घर पर अकेली थीं. इसी दौरान चार से पांच की संख्या में हथियारबंद अपराधी जबरन घर में घुस गए. विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बट से नीतू देवी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 09, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 04:06 PM IST
भागलपुर में आर्मी जवान के घर दिनदहाड़े डकैती, पत्नी-बेटी को बंधक बनाकर लाखों की लूट
Image Credit: (Z News) भागलपुर में आर्मी जवान की पत्नी-बेटी को गनपॉइंट पर लेकर लाखों की लूटSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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