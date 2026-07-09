भागलपुर में आर्मी जवान के घर दिनदहाड़े डकैती, पत्नी-बेटी को बंधक बनाकर लाखों की लूट

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भागलपुर में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक आर्मी जवान के घर को निशाना बनाते हुए बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया. मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशीबाग में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर जवान की पत्नी और स्कूल से लौटी मासूम बेटी को बंधक बना लिया. महिला के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर नकदी और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर लूट लिए. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस, सिटी एसपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.
घटना मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गणेशीबाग की है. जानकारी के अनुसार, आर्मी जवान ड्यूटी पर बाहर तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी नीतू देवी घर पर अकेली थीं. इसी दौरान चार से पांच की संख्या में हथियारबंद अपराधी जबरन घर में घुस गए. विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बट से नीतू देवी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं.
बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्हें हथियार के बल पर बंधक बनाकर पूरे घर की तलाशी ली गई. अपराधियों ने घर में रखे करीब 60 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवर लूट लिए. इसी बीच जब स्कूल से जवान की मासूम बेटी घर पहुंची, तो अपराधियों ने उसे भी अंदर खींच लिया और जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाए रखा. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी आराम से फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी, मधुसूदनपुर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि आर्मी जवान के घर हुई डकैती की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है. अपराधियों की पहचान के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
रिपोर्ट: अश्विनी कुमार