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आरा बम धमाका केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबू शर्मा की फांसी रोकी, 7 अन्य को किया बरी

Patna News: 23 जनवरी 2015 में लम्बू शर्मा व कुछ अन्य अपराधियों को छुड़ाने के लिए आरा सिविल कोर्ट परिसर में एक महिला ने आत्माघाती बम से खुद को उड़ा दिया था. उस घटना में दो और लोगों की मौत हुई थी. इसके लिए निचली अदालत ने लंबू शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:48 PM IST

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पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Patna News: पटना हाईकोर्ट में आरा सिविल कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में मृत्युदंड पाये लम्बू शर्मा व् अन्य सजायफ्तायों को बड़ी राहत दी है. लम्बू शर्मा को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया. हालांकि, लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय को जेल से भागने के मामलें में सजा बहाल रहेगी. कोर्ट ने अन्य सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा से मुक्त कर दिया है. इनके नाम चांद मियां, नईम मियां, रिंकू यादव, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा व अंशु कुमार को आजीवन कारावास की सजा से बरी कर दिया.

चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई पूरी कर 12 फरवरी, 2026 को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि सभी सजायाफ्ता को कोर्ट में ऑन लाइन उपस्थित रखा जाये. कोर्ट ने कहा कि सजा पाये लोग अदालती कार्यवाही में उपस्थित रहेंगे. कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि ये लोग विभिन्न जेलों में बंद है.इन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक वकील दिया जाये.ये वकील उन्हें कोर्ट में हो रही कार्यवाही और सुनवाई के सम्बन्ध में बताएंगे.

ये भी पढ़ें- दानापुर में MES ठेकेदार पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े 4 लाख कैश और FD पेपर लूटे

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बता दें कि 23 जनवरी 2015 की आरा सिविल कोर्ट परिसर में एक महिला ने आत्माघाती बम से खुद को उड़ा दिया था. उस घटना में दो और लोगों की मौत हुई थी. इसका उद्देश्य अपराधी को भगाने का था. इस घटना में कई लोग घायल भी हुए थे. इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर अपराधी लम्बू शर्मा व कुछ अन्य अपराधी फरार हो गए थे. इस मामलें में जज अपर जिला व सेशन जज त्रिभुवन यादव ने 21 अगस्त 2019 को विभिन्न भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों व विस्फोटक अधिनियम के तहत लम्बू शर्मा को मृत्युदंड दिया था. साथ ही बाइस हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया था. इस मामले में अन्य सात को उम्रकैद की सजा दी गई थी. 

कोर्ट ने चांद मियां, नईम मियां, अखिलेश उपाध्याय, रिंकू यादव, प्रमोद सिंह, श्याम विनय शर्मा और अंशु कुमार को हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अखिलेश उपाध्याय पर 42 हजार रुपए व अन्य सभी पर 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था. निचली अदालत के इन आदेशों को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में इन सजायफ्तायों ने अपील दायर की थी. कोर्ट ने जहां लम्बू शर्मा को फांसी की सजा से मुक्त किया, वहीं लम्बू शर्मा व अखिलेश उपाध्याय को जेल से भागने के मामलें मे सजा बरकरार रखा.

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