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बिहार पुलिस को ही लगा दिया चूना! 27 पुलिसकर्मियों से हड़पे ₹6 करोड़, आशुतोष और रितु गिरफ्तार

पटना में एक फाइनेंस कंपनी की आड़ में 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. इसके शिकार 27 पुलिसकर्मी और उनके परिवार वाले बने हैं. इस मामले में पुलिस ने आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु कुमारी को गिरफ्तार किया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:02 PM IST
बिहार पुलिस को ही लगा दिया चूना! 27 पुलिसकर्मियों से हड़पे ₹6 करोड़, आशुतोष और रितु गिरफ्तार
Image Credit: बिहार पुलिस को ही लगा दिया चूना! 27 पुलिसकर्मियों से हड़पे ₹6 करोड़

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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