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पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी बनकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार की पहचान लोहानीपुर, कदमकुआं के रहने वाले आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु कुमारी के तौर पर हुई है. आशुतोष डुमरांव कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर 'करोली फाइनेंस' नाम का एक ऑफिस चलाते थे. आरोप है कि उन्होंने अब तक 27 पुलिसकर्मियों और उनके परिवार वालों से लगभग 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है. पुलिस को इस बात का शक है कि पीड़ितों की संख्या और अधिक भी हो सकती है.
शुरू में दो महीने तक मिला ब्याज, और फिर...
पीड़िता आराध्या पासवान ने बताया कि उनके पति बिहार पुलिस में हैं. उन्हें साल 2025 में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 14 लाख रुपए निवेश करने के लिए मनाया गया. उन्होंने आगे बताया कि शुरू में उन्हें दो महीने तक हर महीने 50,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिले, लेकिन बाद में पेमेंट बंद हो गया और संपर्क भी टूट गया. वहीं, लखीसराय के रहने वाले सौरभ ने बताया कि वह कुछ जान-पहचान वालों के जरिए आशुतोष के संपर्क में आए थे. अधिक मुनाफे के लालच में आकर उन्होंने उधार लेकर 7 लाख रुपए निवेश कर डाले. उन्हें भी दो महीने तक ब्याज मिला, फिर बाद में ये भी बंद हो गया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
मामले में एक और पीड़ित, वर्षा कुमारी ने बताया कि उनके पति भी बिहार पुलिस में हैं. उन्होंने 8 लाख रुपए का निवेश किया था. उन्हें भी शुरुआती दो महीनों तक तो ब्याज मिला, लेकिन बाद में आरोपी ने ऑफिस बंद कर दिया और फरार हो गया. कोतवाली SHO अजय कुमार ने बताया कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी दंपत्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पीड़ितों से मिली शिकायतों के आधार पर विस्तृत जांच चल रही है और पुलिस अन्य पीड़ितों की पहचान करने और धोखाधड़ी में शामिल कुल रकम का पता लगाने में जुट गई है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा