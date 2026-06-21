शुरू में दो महीने तक मिला ब्याज, और फिर...

पीड़िता आराध्या पासवान ने बताया कि उनके पति बिहार पुलिस में हैं. उन्हें साल 2025 में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 14 लाख रुपए निवेश करने के लिए मनाया गया. उन्होंने आगे बताया कि शुरू में उन्हें दो महीने तक हर महीने 50,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिले, लेकिन बाद में पेमेंट बंद हो गया और संपर्क भी टूट गया. वहीं, लखीसराय के रहने वाले सौरभ ने बताया कि वह कुछ जान-पहचान वालों के जरिए आशुतोष के संपर्क में आए थे. अधिक मुनाफे के लालच में आकर उन्होंने उधार लेकर 7 लाख रुपए निवेश कर डाले. उन्हें भी दो महीने तक ब्याज मिला, फिर बाद में ये भी बंद हो गया.