Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2943326
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bihar Chunav 2025: अश्विनी चौबे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल! PK के आरोपों पर सम्राट चौधरी को इस्तीफे की सलाह दी

Ashwini Kumar Choubey News: प्रशांत किशोर की ओर से सम्राट चौधरी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सम्राट को इस्तीफा देने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आडवाणी जी को देखो. पूर्वजों ने जो किया है उससे कुछ सीखो.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे की सलाह
सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे की सलाह

Ashwini Kumar Choubey Advised Samrat Choudhary: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बागी होते नजर आ रहे हैं. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चौबे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अपराध और तानाशाह के खिलाफ आगामी 11 तारीख को जेपी के आवास पर उपवास करेंगे, ताकि राजनीति में सुचिता हो. इतना ही नहीं अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने की सलाह दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सम्राट को सलाह देते हुए कहा कि मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आडवाणी जी को देखो. पूर्वजों ने जो किया है उससे कुछ सीखो. अश्विनी चौबे ने कहा कि राजनीति में सुचिता बनी रहनी चाहिए.

सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग पिछले दरवाजे से आते हैं. कुछ सुधर जाते हैं तो कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते हैं. उन्हें जनता सुधार देती है. चौबे ने कहा कि मैं रहूं या कोई मेरा भाई, बेटा ही क्यों ना रहे, अगर उसपर अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगते, तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आडवाणी जी को देखो. पूर्वजों ने जो किया है, उससे सीखो. लाल कृष्ण आडवाणी ने सुचिता का परिचय दिया था. हवाला में उनका नाम आया था. आरोप लग गए थे, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था और तब तक लोकसभा नहीं आये थे, जबतक उनके आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं हो गए थे.

ये भी पढ़ें- NDA में कब तक होगा सीट शेयरिंग? चिराग पासवान ने दी जानकारी, मांझी पर भी बड़ा बयान

Add Zee News as a Preferred Source

अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाकर बड़ा नेता नहीं बना जा सकता है. चौबे ने कहा है कि अगर उनकी (प्रशांत किशोर) बातें सही हैं तो सिर्फ पेपर (अखबार) तक ही क्यों सीमित हैं. कागज को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए. उनको कोर्ट जाना चाहिए. इसी के साथ अश्विनी चौबे ने राजनीतिक जीवन से सन्यास की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि अब जीवन में कोई भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा. चुनावी राजनीति से दूर हूं, मैं सक्रिय रूप से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा. चौबे ने इस दौरान दावा किया कि एनडीए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ashwini ChoubeySamrat Choudharybihar chunav 2025

Trending news

Ashwini Choubey
प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी को अश्विनी चौबे ने दी इस्तीफा देने की सलाह
bihar chunav 2025
NDA में कब तक होगा सीट शेयरिंग? चिराग पासवान ने दी जानकारी, मांझी पर भी बड़ा बयान
Minister Jayant Raj Kushwaha
मंत्री जयंत राज कुशवाहा को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को पंजाब से धरा
Begusarai News
मुसहरी गांव में डायरिया से 1 महीने में एक दर्जन से अधिक बच्चे की मौत, कई अब भी बीमार
Muzaffarpur News
SIR पर विपक्ष के दावों की तो हवा उड़ गई! मुजफ्फरपुर में 88 हजार 108 वोटर बढ़ गए
Bihar SIR
बिहार SIR में 47 लाख नाम कटे, अब 7.42 करोड़ वोटर बचे, क्या अब भी जुड़ सकता है नाम?
Bihar government
मशरूम खेती से आत्मनिर्भर होगा बिहार का किसान, सरकार दे रही है भारी अनुदान
Sanjay Jaiswal
संजय जायसवाल की 100 करोड़ की मानहानि की धमकी पर मेयर गरिमा सिकारिया का पलटवार
Sudhakar singh
उपेंद्र कुशवाहा अप्रासंगिक, पवन सिंह को भाजपा कर रही इस्तेमाल: RJD सांसद सुधाकर सिंह
Navratri 2025
अक्षरा सिंह माता के दरबार में लगाई हाजरी, सिर पर पल्लू रख लिया आशीर्वाद
;