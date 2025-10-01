Bihar Chunav 2025: अश्विनी चौबे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल! PK के आरोपों पर सम्राट चौधरी को इस्तीफे की सलाह दी

Ashwini Kumar Choubey Advised Samrat Choudhary: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बागी होते नजर आ रहे हैं. चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. चौबे ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अपराध और तानाशाह के खिलाफ आगामी 11 तारीख को जेपी के आवास पर उपवास करेंगे, ताकि राजनीति में सुचिता हो. इतना ही नहीं अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर सम्राट चौधरी को इस्तीफा देने की सलाह दी है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सम्राट को सलाह देते हुए कहा कि मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आडवाणी जी को देखो. पूर्वजों ने जो किया है उससे कुछ सीखो. अश्विनी चौबे ने कहा कि राजनीति में सुचिता बनी रहनी चाहिए.

सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना अश्विनी चौबे ने कहा कि पार्टी में कुछ लोग पिछले दरवाजे से आते हैं. कुछ सुधर जाते हैं तो कुछ सुधरने का नाम नहीं लेते हैं. उन्हें जनता सुधार देती है. चौबे ने कहा कि मैं रहूं या कोई मेरा भाई, बेटा ही क्यों ना रहे, अगर उसपर अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप लगते, तो मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि आडवाणी जी को देखो. पूर्वजों ने जो किया है, उससे सीखो. लाल कृष्ण आडवाणी ने सुचिता का परिचय दिया था. हवाला में उनका नाम आया था. आरोप लग गए थे, तो उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया था और तब तक लोकसभा नहीं आये थे, जबतक उनके आरोप पूरी तरह से खारिज नहीं हो गए थे.

अश्विनी चौबे ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाकर बड़ा नेता नहीं बना जा सकता है. चौबे ने कहा है कि अगर उनकी (प्रशांत किशोर) बातें सही हैं तो सिर्फ पेपर (अखबार) तक ही क्यों सीमित हैं. कागज को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए. उनको कोर्ट जाना चाहिए. इसी के साथ अश्विनी चौबे ने राजनीतिक जीवन से सन्यास की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि अब जीवन में कोई भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव नहीं लडूंगा. चुनावी राजनीति से दूर हूं, मैं सक्रिय रूप से पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा. चौबे ने इस दौरान दावा किया कि एनडीए बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी.

