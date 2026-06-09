/Bihar Police Attack: मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब माफिया को धरा तो होने लगी पत्थरबाजी, 5 जवान हुए जख्मी फिर चला कानून का डंडा

Attack On Muzaffarpur Police: बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हमला की खबर सामने आई है. इस बार मुजफ्फरपुर में पुलिसवाले पिट गए. जानकारी के मुताबिक, यहां पारु थाना क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया. इस हमले में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य हमलावरों की पहचान की जा रही है. उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है.