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Bihar Police Attack: मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब माफिया को धरा तो होने लगी पत्थरबाजी, 5 जवान हुए जख्मी फिर चला कानून का डंडा

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर जिले के पारु थाना क्षेत्र में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस हमले में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:34 PM IST
Bihar Police Attack: मुजफ्फरपुर पुलिस ने शराब माफिया को धरा तो होने लगी पत्थरबाजी, 5 जवान हुए जख्मी फिर चला कानून का डंडा
Image Credit: मुजफ्फरपुर पुलिस पर हमला

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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