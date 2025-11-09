रेड लाइट एरिया में 12 साल की बच्ची को बेचने की कोशिश, लोगों को हुआ शक तो भीड़ के हत्थे चढ़ा दलाल

Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान से मानव तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां 12 साल की एक मासूम बच्ची को बेचने पहुंचे एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. गुस्साई भीड़ ने पहले युवक की जमकर पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस लड़की और आरोपी युवक दोनों को थाने लाकर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक किसी बहाने से नाबालिग बच्ची को लेकर चतुर्भुज स्थान पहुंचा था. बताया जा रहा है कि वह बच्ची को रेड लाइट एरिया में बेचने के इरादे से एक दलाल से बात कर रहा था. दोनों के बीच सौदेबाजी चल ही रही थी कि इलाके के कुछ लोगों को इसकी भनक लग गई. स्थानीय नर्तकियों और दुकानदारों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर युवक को घेर लिया और उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मिठनपुरा थाना पुलिस टीम तुरंत चतुर्भुज स्थान पहुंची और आरोपी को भीड़ से मुक्त कर अपनी हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बच्ची को भी सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया है.

स्थानीय नर्तकियों ने बताया कि पूछताछ में बच्ची ने अपना नाम और पता बताते हुए कहा कि वह समस्तीपुर जिले के महुआ इलाके की रहने वाली है. नाबालिग ने यह भी बताया कि उसे बोचहा से जबरन पकड़कर लाया गया. वहीं बच्ची को बेचने वाला युवक खुद को दरभंगा का रहने वाला बता रहा है. पुलिस इन दोनों के बयानों की पुष्टि कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई मानव तस्करी गिरोह शामिल है.

स्थानीय नर्तकियों ने समाज से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी भावनाएं भी व्यक्त कीं. उनका कहना था कि हमारा रेड लाइट एरिया बदनाम जरूर है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि कोई बच्ची को बेचने आए और हम चुप रहें. उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चियों की खरीद–फरोख्त को लेकर यहां के लोग सतर्क रहते हैं और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को देते हैं.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी से पूछताछ जारी है और मामला बाल तस्करी से जुड़ा होने की आशंका पर कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है. पुलिस टीम बच्ची के परिवार से संपर्क करने और उसके अपहरण या trafficking के एंगल की भी बारीकी से जांच कर रही है. साथ ही पुलिस चतुर्भुज स्थान और उसके आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज की भी जांच कर रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

