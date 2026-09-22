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जमुई के बाद अब दरभंगा से आई बड़ी खबर, परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण की कोशिश

जमुई में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब दरभंगा से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां परीक्षा देने जा रही 10वीं की एक छात्रा का अपहरण करने की कोशिश की गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 22, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:38 AM IST
जमुई के बाद अब दरभंगा से आई बड़ी खबर, परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण की कोशिश
Image Credit: दरभंगाः परीक्षा देने जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण की कोशिश (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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