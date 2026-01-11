Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071219
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

तनिष्क शोरूम में घुस रहे थे 7 लुटेरे, हूटर बजते ही भागे, बोकारो पुलिस की नाकेबंदी

Bokaro Crime News: बोकारो जिले में स्थित सिटी सेंटर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. अपराधी हथियारों का खौफ दिखाकर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, तभी एक कर्मचारी ने अलार्म बजा दिया. इससे घबराकर अपराधी भाग खड़े हुए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:40 PM IST

Trending Photos

बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट का असफल प्रयास, अपराधी फरार
बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट का असफल प्रयास, अपराधी फरार

Bokaro News: बोकारो के सेक्टर-4 सिटी सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम में रविवार शाम करीब 4 बजे लूट की एक बड़ी वारदात टल गई. जानकारी के अनुसार, तीन मोटरसाइकिलों पर सवार करीब सात अपराधी शोरूम पहुंचे थे. सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि कुछ अपराधी सुरक्षा जांच अधिकारी बनकर शोरूम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अन्य अंदर घुसने की कोशिश में थे.

इस दौरान दो अपराधियों ने मास्क लगा रखा था. सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मास्क हटाने को कहने पर अपराधियों ने बल प्रयोग किया, जिससे शोरूम में लगे अलार्म (हूटर) बज उठे. अचानक हूटर की तेज आवाज सुनते ही अपराधियों में अफरा-तफरी मच गई और वे मौके से भागने में सफल रहे.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शोरूम के आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिले के पगुची, हर बिंदु और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.बारदात कैमरे में कैद हो गयी है, मौके पर दो डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच शुरू कर दिए है.

भागते समय बदमाश छीनी गई बंदूक को नीचे फेंक गए
शोरूम गेट पर मास्क लगाए दो अन्य युवक अंदर घुसने लगे. वहां तैनात सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सभी को रोककर मास्क हटाने को कहा. इस पर एक बदमाश गार्ड को खींचकर अंदर ले और बंदूक छीन लिया. वहीं, जब शोरूम में लगे अलार्म (हूटर) बज उठे, तो बदमाश तुरंत भागने लगे. इस दौरान भागते समय बदमाश छीनी गई बंदूक को नीचे फेंक गए. 

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

यह भी पढ़ें: किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप

TAGS

Tanishq showroomBokaro Police

Trending news

Tanishq showroom
तनिष्क शोरूम में घुस रहे थे 7 लुटेरे, हूटर बजते ही भागे, बोकारो पुलिस की नाकेबंदी
West Champaran
कल से सुबह 10 बजे से पहले नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें पश्चिम चंपारण डीएम का नया आदेश
Valmiki Tiger Reserve
बूढ़ा हुआ तो जंगल ने निकाला, भूख ने गांव पहुंचाया, VTR की टीम ने बाघ को बचाया
Purnia News
किडनैप किया...जबरन पिलाई शराब, मो. जुनैद ने 5 दोस्तों संग लड़की का रातभर किया रेप
Bhojpuri news
इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह
Ranchi News
रांची में 12 से 14 जनवरी तक कक्षा 6 तक छुट्टी, जानें क्या हैं नई गाइडलाइंस
Mukesh Sahani
'3 महीने में वादे पूरे करें, वरना...', मुकेश सहनी का नीतीश सरकार को अल्टीमेटम
CM nitish kumar
नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' की डेट फाइनल, जानें क्या-क्या करेंगे मुख्यमंत्री
Valmiki Tiger Reserve
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा
patna news
पटना में बढ़ती कनकनी ने रोकी स्कूलों की रफ्तार, 13 जनवरी तक घर पर रहेंगे बच्चे