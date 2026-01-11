तनिष्क शोरूम में घुस रहे थे 7 लुटेरे, हूटर बजते ही भागे, बोकारो पुलिस की नाकेबंदी

Bokaro Crime News: बोकारो जिले में स्थित सिटी सेंटर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. अपराधी हथियारों का खौफ दिखाकर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, तभी एक कर्मचारी ने अलार्म बजा दिया. इससे घबराकर अपराधी भाग खड़े हुए.
Bokaro News: बोकारो के सेक्टर-4 सिटी सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम में रविवार शाम करीब 4 बजे लूट की एक बड़ी वारदात टल गई. जानकारी के अनुसार, तीन मोटरसाइकिलों पर सवार करीब सात अपराधी शोरूम पहुंचे थे. सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि कुछ अपराधी सुरक्षा जांच अधिकारी बनकर शोरूम में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि अन्य अंदर घुसने की कोशिश में थे.
इस दौरान दो अपराधियों ने मास्क लगा रखा था. सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मास्क हटाने को कहने पर अपराधियों ने बल प्रयोग किया, जिससे शोरूम में लगे अलार्म (हूटर) बज उठे. अचानक हूटर की तेज आवाज सुनते ही अपराधियों में अफरा-तफरी मच गई और वे मौके से भागने में सफल रहे.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शोरूम के आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया गया.
जिले के पगुची, हर बिंदु और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटी है.बारदात कैमरे में कैद हो गयी है, मौके पर दो डीएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचकर जांच शुरू कर दिए है.
भागते समय बदमाश छीनी गई बंदूक को नीचे फेंक गए
शोरूम गेट पर मास्क लगाए दो अन्य युवक अंदर घुसने लगे. वहां तैनात सशस्त्र सुरक्षा गार्ड सभी को रोककर मास्क हटाने को कहा. इस पर एक बदमाश गार्ड को खींचकर अंदर ले और बंदूक छीन लिया. वहीं, जब शोरूम में लगे अलार्म (हूटर) बज उठे, तो बदमाश तुरंत भागने लगे. इस दौरान भागते समय बदमाश छीनी गई बंदूक को नीचे फेंक गए.
रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा
