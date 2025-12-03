पिता की हत्या की बदला लेने की सनक में साइको किलर बन बैठा अविनाश, पहले मर्डर के बाद 3 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा

Avinash Srivastava News: अविनाश श्रीवास्तव जिसकी भी हत्या करता था, उसके शरीर में ढेरों गोलियां उतार देता था. बाद में उसे 'साइको किलर' के नाम से जाना जाने लगा. यहीं से अविनाश श्रीवास्तव ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और मर्डर करना उसका शगल बन गया था. आरोप तो यह भी है कि अब तक वह 20 लोगों को जान से मार चुका है.
Avinash Srivastava: पटना पुलिस ने 1 दिसंबर, 2025 को एक साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि उस साइको किलर पर 20 लोगों की हत्या करने का आरोप है. पुलिस का दावा है कि साइको किलर जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा था. इस बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं. पटना सिटी के डीएसपी-2 डॉ. गौरव कुमार के अनुसार, हाजीपुर में साल 2002 में अविनाश श्रीवास्तव के पिता की गोली मारकर हत्या की गई थी. उसके बाद उस पर बदला लेने की सनक सवार हो गई. 2003 में अविनाश ने पहला मर्डर कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया, लेकिन बदले की यह भावना तब तक सनक में बदल चुकी थी.
अविनाश श्रीवास्तव ने सबसे पहले मोइन खान को निशाना बनाया था. आरोप है कि अविनाश ने मोइन खान को 32 गोलियां मारी थीं. इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद वह शव के पास तीन घंटे तक बैठा रहा था.
2016 में हाजीपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डकैती के दौरान वह पकड़ा गया था. पुलिस ने अविनाश श्रीवास्तव से उससे पूछताछ की, जिसमें उसने कहा था कि गूगल पर साइको किलर अमित सर्च करो, सब पता चल जाएगा.
