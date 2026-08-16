'सेक्सटॉर्शन का शिकार होने पर 12 साल के आयुष ने किया था सुसाइड...', पटना पुलिस का बड़ा खुलासा

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12 वर्षीय आयुष सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों मौत के मामले का पटना पुलिस ने एक महीने बाद खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि आयुष की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उसने खुदकुशी की थी. पुलिस के मुताबिक, मृतक आयुष सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया था. उसके मोबाइल की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वो किसी से फोन पर अक्सर बातें किया करता था. मोबाइल की जांच करने से पता चला कि वह अश्लील तस्वीर और वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का शिकार बना था. पुलिस के मुताबिक, ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आयुष ने आत्महत्या कर ली.
पुलिस के मुताबिक, मृतक जिस नंबर से वो बात करता था, उसके डीपी में लड़की की तस्वीर लगी है. मोबाइल नंबर की जांच में पता चला कि वो लड़की नहीं, लड़का है और साइबर फ्रॉड है. आरोपी की पहचान हजारीबाग निवासी सुनील साव के रूप में हुई. आरोपी ने AI की मदद से आयुष का एक न्यूड फोटो बनाया था और उसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार आयुष को ब्लैकमेल कर रहा था. मरने से पहले आयुष ने सुनील को कुछ रुपए भी ट्रांसफर किए थे. हालांकि, लगातार पैसों की डिमांड किए जाने से परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली.
बता दें कि बीती 11 जुलाई को वैशाली निवासी रंजीत कुमार सिंह के बड़े बेटे आयुष की पुनाइचक स्थित पोस्ट ऑफिस गली के किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना वाले दिन रंजीत कुमार अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ मार्केट निकले थे. इसी दौरान एक पड़ोसी दुकानदार ने उन्हें फोन करके बताया था कि आयुष को किसी ने मारकर टांग दिया है. मौके पर पहुंचे पिता ने उसके गले पर नाखून जैसे निशान देखे और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी.
जांच के दौरान आयुष के मोबाइल की जांच की गई. मोबाइल में एक नंबर से कई बार बातचीत मिली. उस नंबर के व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर एक लड़की की तस्वीर लगी थी. पुलिस ने इसी नंबर को जांच का आधार बनाया. सचिवालय एसडीपीओ-1 डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग सामने आया. इसके बाद संदिग्ध मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच की गई. नंबर के धारक की पहचान सुनील साव, निवासी हजारीबाग, झारखंड के रूप में हुई.
पुलिस जांच में आरोप है कि सुनील साव खुद को लड़की बताकर नाबालिग बच्चों से संपर्क करता था. वह बच्चों की तस्वीरों से अश्लील तस्वीर तैयार कर उन्हें भेजता और फिर ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करता था. जांच में यह भी सामने आया कि आयुष ने आरोपी के नंबर पर पैसे भेजे थे. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला साइबर सेक्सटॉर्शन और एक्सटॉर्शन का सामने आया है. पुलिस आरोपी की भूमिका और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.