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पूर्णिया सेंट्रल जेल से बांग्लादेशी कैदी फरार, सजा पूरी होने के बाद था डिपोर्ट करने की तैयारी

Purnia Central Jail: पूर्णिया के सेंट्रल जेल से एक बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गया. मामले में जेल अधीक्षक की शिकायत पर के. हाट थाना में एफआईआर दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. फरार बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मन्ना, पिता जामशेद जलक सिकंदर के रूप में हुई है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 01, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:04 PM IST
पूर्णिया सेंट्रल जेल से बांग्लादेशी कैदी फरार, सजा पूरी होने के बाद था डिपोर्ट करने की तैयारी
Image Credit: (Z News) पूर्णिया सेंट्रल जेल से बांग्लादेशी कैदी फरारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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