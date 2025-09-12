मुजफ्फरपुर में बैंककर्मी की पत्नी ने की खुदकुशी, हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी!

Muzaffarpur Crime News: मुजफ्फरपुर में बैंककर्मी की पत्नी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि घर में फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया है. वहीं, मायके वालों ने हत्या की आशंका जताया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बैंक कर्मी की पत्नी ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी. जहां काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गनीपुर मोहल्ले में एक बैंक कर्मी रवि स्वर्ण की 30 वर्षीया पत्नी पूजा कुमारी ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. सूचना पुलिस मौके पर पहुंच कर बंद रूम के खिड़की तोड़कर अंदर घुसी और फंदे से लटकती पूजा के शव को नीचे उतार कर कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है.
मृतका के मायके वालों ने बताया कि उसकी बेटी को दहेज के लिए ससुराल पक्ष वालों ने मिलकर एक साजिश कर हत्या कर उसके डेड बॉडी को टांग दिया. मृतका के पिता खबरा निवासी प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस की तरफ से उन्हें सूचना मिली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, आप सदर अस्पताल आईऐ, यह सुन जब वह जब सदर अस्पताल पहुंचा तो बेटी को मृत पाया.
उन्होंने कहा कि साल 2016 में बेटी की शादी की थी, तब से दहेज को लेकर हमारी बेटी को हमेशा प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ मारपीट की जाती थी. इसलिए मुझे आशंका है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है.
पूरे मामले पर काजी मोहम्मदपुर की पुलिस ने बताया कि 112 की टीम तरफ से जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि मृतिका का शव फंदे से लटका हुआ था. फिलहाल, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा जा रहा है और मामले में आगे की जांच की जा रही है.
इनपुट: मणितोष कुमार
