पटना में ड्रग माफिया पर बड़ी 'स्ट्राइक': 80 लाख के 78 हजार प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त, बेउर जेल में बंद कैदी से जुड़े हैं तार

पटना में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, जिसमें चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन की टीम और ड्रग विभाग की एक संयुक्त टीम ने ड्रग माफिया के दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान के दौरान, पुलिस ने लगभग 80 लाख रुपए के इंजेक्शन जब्त किए. बताया जा रहा है कि इस जब्ती में लगभग 78,000 प्रतिबंधित इंजेक्शन शामिल हैं. सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कार्रवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इन प्रतिबंधित इंजेक्शनों का आपूर्ति नेटवर्क काफी व्यापक और अत्यधिक संगठित था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट के तार मुंडन से जुड़े हैं, जो वर्तमान में बेउर जेल में बंद कैदी है.

गुजरात से मंगवाई गई थी इंजेक्शनों की खेप

पुलिस के अनुसार, मुंदन ने जेल में बंद रहते हुए ही गुजरात से इन इंजेक्शनों की एक खेप मंगवाई थी, जिससे यह साफ हो जाता है कि जेल के अंदर से ही अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद और गुजरात की एक दवा कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. हालांकि, कंपनी की भूमिका को लेकर विस्तृत जांच अभी जारी है. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कंपनी की संलिप्तता सीधे तौर पर थी या फिर इस अवैध आपूर्ति श्रृंखला को किसी बिचौलिए के माध्यम से संचालित किया जा रहा था. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनसे इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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वहीं, मामले में पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. इसलिए, जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है. ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए इंजेक्शन प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में आते हैं और बिना वैध अनुमति के इनका इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है. इन इंजेक्शनों का गलत इस्तेमाल इंसानी जान के लिए खतरा पैदा करता है. इसलिए, इस तरह की सख्त कार्रवाई को बेहद जरूरी माना जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार, पटना सिटी