/बाढ़ में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

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Patna News: राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई. ढेलवा गोसाई चौक के पास अनुग्रह नारयण सिंह कॉलेज के पूर्व छात्र नेता लेखू उर्फ गौरव टंडन पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया. आरोप है कि पिस्तौल से लैस बदमाशों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा. घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और उसकी भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायल लेखू टंडन ने बताया कि वह स्टेशन से अपने घर लौट रहे थे.इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने उन्हें टक्कर मार दी. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक ने अपने कई साथियों को मौके पर बुला लिया. इसके बाद बदमाशों ने ढेलवा गोसाई चौक के पास उन्हें घेर लिया और हथियार के बल पर मारपीट शुरू कर दी. मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेजा.
हालांकि मामला यहीं शांत नहीं हुआ. अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए और अस्पताल परिसर में ही मारपीट शुरू हो गई. देखते ही देखते अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में बदल गया. अफरा-तफरी के बीच मरीजों और उनके परिजनों में भी दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को काबू में किया.
घटना की जानकारी मिलने पर बाढ़ के SDPO रामकृष्ण मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कराई. प्रारंभिक पूछताछ में स्टेशन इलाके की बेढना पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरविंद यादव और उनके समर्थकों के मारपीट में शामिल होने की बात सामने आई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.
रिपोर्ट: चंदन राय