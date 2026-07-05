/बाढ़ में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Patna News: राजधानी पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई. ढेलवा गोसाई चौक के पास अनुग्रह नारयण सिंह कॉलेज के पूर्व छात्र नेता लेखू उर्फ गौरव टंडन पर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया. आरोप है कि पिस्तौल से लैस बदमाशों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा. घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया और उसकी भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों पक्षों के एक-एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए.