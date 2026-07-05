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बाढ़ में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Patna News: पटना के बाढ़ में पूर्व छात्र नेता लेखू उर्फ गौरव टंडन पर हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. मारपीट के बाद अस्पताल में भी एक बार फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:36 AM IST
बाढ़ में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमला, सड़क से लेकर अस्पताल तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Image Credit: बाढ़ में पूर्व छात्र नेता पर जानलेवा हमलाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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