/बाढ़ में जहरीली शराब से 4 युवकों की मौत! नॉनवेज पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत, ग्रामीणों ने फोरलेन किया जाम

Patna News: राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से चार युवकों की मौत की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. घटना बेढ़ना गांव के सैदपुर मोहल्ले की बताई जा रही है. घटना से नाराज ग्रामीणों ने बेढ़ना फोरलेन को जाम कर दिया और मामले की जांच की मांग की. जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान विकास, शशि, पंकज और रिशु के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चारों युवक एनटीपीसी में काम करते थे. वीकेंड पर चारों गांव में एक साथ नॉनवेज पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने मछली, रोटी और चावल के साथ शराब का भी सेवन किया था.