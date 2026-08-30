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बाढ़ में जहरीली शराब से 4 युवकों की मौत! नॉनवेज पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत, ग्रामीणों ने फोरलेन किया जाम

Patna News: बाढ़ अनुमंडल के बेढ़ना गांव के सैदपुर मोहल्ले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से चार युवकों की मौत की खबर से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि चारों युवक एक साथ नॉनवेज पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. पटना ले जाने के दौरान चारों की मौत हो गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:16 PM IST
बाढ़ में जहरीली शराब से 4 युवकों की मौत! नॉनवेज पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत, ग्रामीणों ने फोरलेन किया जाम
Image Credit: बाढ़ में जहरीली शराब से 4 युवकों की मौत! नॉनवेज पार्टी के बाद बिगड़ी थी तबीयत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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