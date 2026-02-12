बिहार विधान परिषद में 'क्राइम' पर संग्राम: सदन में भिड़े MLC सिद्दीकी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी, आंकड़ों से दिया जवाब

Bihar Vidhan Parishad Debate: बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आरजेडी विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार से राज्य में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर सवाल पूछा उन्होंने कहा कि राज्य में चोरी, अपहरण जैसे अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. उन्होंने सरकार से पूछा कि लगातार जो अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है और सरकार इसके लिए क्या अभियान चला रही है.

सरकार की तरफ से गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि साल 2004 की तुलना में 2024 में संज्ञेय अपराध के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि 2004 में कुल 1,15,216 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 3,52,000 हो गए. चोरी के मामले 11,518 से बढ़कर 22,760 हो गए, जबकि अन्य अपराधों के आंकड़े भी बढ़े हैं. गृह मंत्री ने अपहरण के मामलों पर सफाई देते हुए कहा कि कुल मामलों में अपहरण के कुल मामले इस अवधि में 20 हजार 468 हो गया. इनमें से केवल 158 घटनाएं हत्या या फिरौती से जुड़ी थीं, जबकि 14,062 मामले शादी या घर से भागने से संबंधित थे.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ये लोग जो जंगलराज और मंगलराज की तुलना करते रहते हैं, तो अब इनकी आंखें खुल गई हैं न नीतीश कुमार की सरकार में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं. अगर यही मंगलराज है तो इससे बेहतर तो जंगलराज था जिसपर सम्राट चौधरी ने विरोध किया.

Add Zee News as a Preferred Source

उसके बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मात्र 158 लोगों का ही अपहरण हत्या और फिरौती की नीयत से हुआ है. केस तो दर्द होंगे ही. तमाम तरह के माध्यमों से केस दर्ज हो रहे हैं. साल 2004 में बिहार की आबादी साढ़े छह करोड़ थी और आज 14 करोड़ आबादी है.

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आप अपने समय को इसको 'जंगलराज' कहते हैं, बट हमारे समय तो 1 लाख 32 हजार, इतना था और आपके यहां कुछ डेटा उन्होंने दिया कि आपके यहां कुछ बढ़ गया है. एक तो है कि जनसंख्या, जब उस समय था, 20 साल में बिहार की जनसंख्या बढ़ी है. दूसरी बात है कि उनके समय में तो कोई हिम्मत भी नहीं करता था एफआईआर करना. अब तो ई-पोर्टल से, और जीरो एफआईआर सब प्रोविजन लागू किया गया है. तो निश्चित रूप से एफआईआर करने की संख्या में वृद्धि हुई.

मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदन में, जो अपहरण, रंगदारी या इस तरह के जितने भी केसेस आए हैं, लगभग 14 हजार कुछ नंबर उन्होंने दिया. उसमें से मात्र 138 केस ही पाए गए जो रंगदारी, हत्या, अपहरण को लेकर रिलेट करता था बाकी जो एफआईआर हुए हैं, वो कहीं घर में कोई गुस्सा से भाग गया, 24 घंटा नहीं मिला, मां-बाप से परेशान हो के भाग गया, भाई से परेशान हो के भाग गया, बहन से परेशान हो के... पारिवारिक कलह से जो भाग गया. बाद में उसकी रिकवरी हुई तो वो अपहरण का केस नहीं हुआ. दूसरा है कि लड़का-लड़की का केसेस जो हुआ, उस तरह का जो केसेस था.

सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मात्र 148 केस जो हैं, वो एक तरह से, पूरे हमारे इस...जिसका डेटा उन्होंने दिया, कार्यकाल का है, जो हमारे यहां हीनियस माना जा सकता है. बाकी पर हमारी सरकार सब पर काम कर रही है. तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो डेटा दिया, उसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपके समय में जो पॉपुलेशन कितना था, हमारे समय पॉपुलेशन कितना है. हमारे यहां केसेस का नंबर बढ़ा है, उसका कारण ये है और हमारे यहां जो हीनियस क्राइम है उनकी संख्या 138 ही हैं.

बीजेपी के एमएलसी सजंय मयूख ने कहा कि सरकार ऐतबार पर चलता है और बिल्कुल बिहार की जनता का भरोसा है. नीतीश पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर और इसीलिए उन्होंने डाटा को बिल्कुल अलग-अलग करके गृह मंत्री ने समझा दिया. लेकिन, जिसको 'राजनैतिक रतौंधी' हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं होता. किसी अस्पताल में इलाज नहीं होता. जब केवल राजनीति के लिए राजनीति की जाए, उसकी भी राजनीति नहीं होती. तो बिल्कुल साफ है, अभी 100 से अधिक कुछ ही केस हैं जो हीनियस क्राइम हैं. आप देख लीजिये न, कहां घट गया. कहां डकैती? कहां फिरौती? कहां अपहरण? कहां रंगदारी? कहां राजनैतिक संरक्षण? सब कुछ समाप्त हो चुका है जो थोड़ा-बहुत है, वह भी गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पाताल से भी ढूंढ़ निकालेंगे तो बिहार की जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए पर है.

कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हिसाब से चल रही है. आप खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और लगातार अखबार के जो पृष्ठ हैं वो बिहार में जो बढ़ रहा है क्राइम उससे पटी रह रही हैं. आप नीट छात्रा का मामला देखिए, दरभंगा में छोटी बच्ची के साथ जिस हिसाब से रेप किया गया, मोतिहारी में एसिड अटैक हुआ, राजगीर में दो सैलानियों-दो पुरुष और दो महिला सैलानियों की हत्या हो गई और अभी तक कोई गुत्थी सरकार सुलझाने की स्थिति में नहीं है.

उन्होंने कहा कि बिहार के कई से गांव से लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सिंडिकेट है बिहार में एक्टिव है. उसपर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है. एक आंकड़े के हिसाब से देखिए तो मधेपुरा, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, कैमूर, मुंगेर, सुपौल, मोतिहारी, कटिहार, सोनपुर, मुजफ्फरपुर- इन सारे जगहों पे अखबार पिछले 15-20 दिनों के अंदर में हर जगह महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए हैं. अभी देखिए आज पटना में दिन-दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई चाकू से गोद-गोद के. आप आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी थी और किसी व्यक्ति ने यह धमकी भरा संदेश भेजा कि हम पटना के कोर्ट को बम से उड़ा देंगे. इसपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को अपनी स्थिति अब लगातार विपक्ष जो है. यही मांग रख रहा है कि जो बिगड़ रही कानून व्यवस्था बिहार में है उसपर सरकार अपना जबाब दें.

रिपोर्ट:रूपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: दिवाली की रात ट्रिपल मर्डर करने वाले को 'फांसी', VC के जरिए जज ने सुनाया मृत्युदंड