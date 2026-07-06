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मुजफ्फरपुर में BDO मनोज कुमार की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, CCTV क्लिप सामने आने के बाद शक के घेरे में अफसर

Muzaffarpur News: दो दिन पहले मुजफ्फरपुर में दरभंगा जिले में तैनात BDO की पत्नी की संदिग्ध मौत के बाद, दो CCTV क्लिप सामने आए है. फुटेज में BDO की पत्नी को कुछ लोग घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 06, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:03 PM IST
मुजफ्फरपुर में BDO मनोज कुमार की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, CCTV क्लिप सामने आने के बाद शक के घेरे में अफसर
Image Credit: मुजफ्फरपुर न्यूज (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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