/मुजफ्फरपुर में BDO मनोज कुमार की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, CCTV क्लिप सामने आने के बाद शक के घेरे में अफसर

राज्य चुनें
मुजफ्फरपुर में दो दिन पहले दरभंगा जिले के जाले ब्लॉक के BDO मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद कई सवाल उठे हैं. अब दो CCTV क्लिप सामने आने के बाद खुद BDO भी शक के घेरे में आ गए हैं. फुटेज में कुछ लोग महिला को जबरदस्ती खींचते हुए और गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखी एक काली लग्जरी गाड़ी में बिठाते हुए दिख रहे हैं हालांकि, बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक साल पुराना है.
BDO और परिवार वालों के खिलाफ FIR
मिली जानकारी क अनुसार, मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. सूचना मिलने पर मिठनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया. घटना के बाद, मृतका के भाई राज कुमार ने मिठनपुरा थाने में BDO मनोज कुमार और उनके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि BDO का किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज रिश्ता था और दावा किया कि उनकी बहन को पीटा गया और जहर देकर मार डाला गया क्योंकि 10 लाख रुपए का दहेज नहीं दिया गया था.
एक साल पुराना वीडियो वायरल
इस बीच, एक CCTV फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें मृतक महिला को घसीटा जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह फुटेज एक साल पुराना है और इसमें कई लोग महिला को घसीटते हुए और जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो 19 मार्च, 2025 का है. फिलहाल, पुलिस अभी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!