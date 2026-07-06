/मुजफ्फरपुर में BDO मनोज कुमार की पत्नी की संदिग्ध हालात में मौत, CCTV क्लिप सामने आने के बाद शक के घेरे में अफसर

BDO और परिवार वालों के खिलाफ FIR

मिली जानकारी क अनुसार, मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना इलाके में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) की पत्नी अमृता कुमारी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. सूचना मिलने पर मिठनपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया. घटना के बाद, मृतका के भाई राज कुमार ने मिठनपुरा थाने में BDO मनोज कुमार और उनके परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि BDO का किसी दूसरी महिला के साथ नाजायज रिश्ता था और दावा किया कि उनकी बहन को पीटा गया और जहर देकर मार डाला गया क्योंकि 10 लाख रुपए का दहेज नहीं दिया गया था.