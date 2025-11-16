Advertisement
Begusarai Crime: बेगूसराय में बढ़ती छिनाझपटी, CCTV फुटेज से खुलासा, अपराधी बेखौफ

Begusarai Crime: बेगूसराय में हर दिन चोरी, लूटपाट और हत्या की खबर सामने आती रहती हैं. इसी बीच बेगूसराय का एक वीडियों काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं, जिसमें छीनाछपटी का मामला सामने आ रहा हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:37 PM IST

Begusarai Crime: बिहार के बेगूसराय जिलें में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं. आए दिन हत्या और लूट पाट की घटना सामने आती रहता हैं. कभी किसी को गोली मारने की तो  किसी के घर पर लाखों रुपये चोरी करने की. प्रशासन की नाकामी दिन पर दिन और ज्यादा दिखाई दे रही हैं. इसी कड़ी में बेगूसराय का एक वीडियों काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं. यह वीडियों बुधवार के दोपहर का हैं, जिसमें बाइक पर सवार दो अपराधी महिला के गले से चैन छीन कर फरार होते दिखाई दे रहे हैं. 

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियों एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का हैं. कैमरे में कैद वीडियों के अनुसार महिला अपने बच्चों को लेकर घर जा रही थी. तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी आते हैं, जिसमें से एक अपराधी मोटरसाइकिल से नीचे उतरता है और महिला के गले से चैन छीन मोटरसाइकिल पर बैठ फरार हो जाता है. यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर का है. 

सीसीटीवी में कैद यह वीडियों अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. इस घटना के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है.  लोगों का कहना हैं कि बेगूसराय में आए दिन ऐसी खबर आने लगी हैं. सभी अपराधी बैखोफ अपराध करते हैं दिनदहाड़े अपराधी छिना-छपटी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस को जल्द ही इस समस्या का समाधान करना होगा. 

जितेन्द्र कुमार बेगूसराय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar NewsBihar Crime News

