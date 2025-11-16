Begusarai Crime: बेगूसराय में बढ़ती छिनाझपटी, CCTV फुटेज से खुलासा, अपराधी बेखौफ

Begusarai Crime: बिहार के बेगूसराय जिलें में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं. आए दिन हत्या और लूट पाट की घटना सामने आती रहता हैं. कभी किसी को गोली मारने की तो किसी के घर पर लाखों रुपये चोरी करने की. प्रशासन की नाकामी दिन पर दिन और ज्यादा दिखाई दे रही हैं. इसी कड़ी में बेगूसराय का एक वीडियों काफी ज्यादा वायरल हो रहा हैं. यह वीडियों बुधवार के दोपहर का हैं, जिसमें बाइक पर सवार दो अपराधी महिला के गले से चैन छीन कर फरार होते दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियों एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का हैं. कैमरे में कैद वीडियों के अनुसार महिला अपने बच्चों को लेकर घर जा रही थी. तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी आते हैं, जिसमें से एक अपराधी मोटरसाइकिल से नीचे उतरता है और महिला के गले से चैन छीन मोटरसाइकिल पर बैठ फरार हो जाता है. यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर का है.

सीसीटीवी में कैद यह वीडियों अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. इस घटना के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है. लोगों का कहना हैं कि बेगूसराय में आए दिन ऐसी खबर आने लगी हैं. सभी अपराधी बैखोफ अपराध करते हैं दिनदहाड़े अपराधी छिना-छपटी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस को जल्द ही इस समस्या का समाधान करना होगा.

जितेन्द्र कुमार बेगूसराय

