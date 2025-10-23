Begusarai Road Accident: बेलगाम ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत, एक की हालात नाजुक

Begusarai Accident News: बिहार में स्थित बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की तो मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. घटना में घायल युवक को इलाज के लिए तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तेज रफ्तार की यह दर्दनाक घटना मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल महुआ मोड़ के पास हुई है. मृतक युवक की पहचान मंझौल थाना क्षेत्र के संदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है और घायल युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में की गई है. दोनों के परिजनों के मुताबिक, दोनों युवक गढ़पुरा से काम खत्म करके मोटरसाइकिल से मंझौल अपने घर वापिस लौट रहे थे. उसी समय एक तेज रफ्तार में आ रही ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि संदीप कुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया.

इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को तुरंत इस घटना की सूचना दी. मंझौल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. संदीप कुमार शर्मा की मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी.

इनपुट: जितेन्द्र कुमार

