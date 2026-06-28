/पटना पहुंचे बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बिहार के गवर्नेंस को सराहा

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पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह आज (रविवार, 28 जून, 2026 ) पटना पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू MLC संजय सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की. इस दौरान अर्जुन सिंह ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने बिहार के मौजूदा गवर्नेंस की तारीफ की और कहा कि हमने बंगाल चुनावों में भी लालू राज की कमियों का उदाहरण देकर प्रचार किया था. बंगाल की पिछली राजनीतिक स्थिति पर प्रहार करते हुए उन्होंने इसे महा जंगलराज करार दिया.
'ममता बनर्जी की पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलती'
अर्जुन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया है. ये बिहार के लिए अच्छी बात है. बिहार में सुशासन होना जरूरी है. सम्राट चौधरी इसमें खरे उतरेंगे. वहीं, उन्होंने ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलती थी. वहां सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का बोलबाला था. ममता बनर्जी के गुंडागर्दी से लोग डरते थे और इसी वजह से बीजेपी को वोट नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा प्रदेश था जहां डर के कारण वोट ही नहीं देते थे, लेकिन पीएम मोदी ने जनता के मन से डर को खत्म करने का काम किया.
'अपराधियों के खिलाफ अब सीधे लड़ना पड़ेगा'
उन्होंने कहा कि बंगाल के हालातों के कारण पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रही थी और देश खतरे में था. पूरे देश का सनातन समाज स्थिति के बदलने का इंतजार कर रहा था. कानून व्यवस्था को लेकर अर्जुन सिंह ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अब सीधे लड़ना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में यूपी में चलने वाली अपराधियों की पैरेलल गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, उसी तरह आने वाले समय में बिहार में भी असामाजिक तत्वों और उनके राज का अंत हो जाएगा.