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पटना पहुंचे बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बिहार के गवर्नेंस को सराहा

पटना पहुंचे बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने राजद प्रमुख लालू यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमने बंगाल चुनावों में भी लालू राज की कमियों का उदाहरण देकर प्रचार किया था. ममता बनर्जी की पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलती थी.

Written BySunny KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:46 PM IST
पटना पहुंचे बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बिहार के गवर्नेंस को सराहा
Image Credit: बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंहSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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