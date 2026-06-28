/पटना पहुंचे बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने लालू यादव और ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बिहार के गवर्नेंस को सराहा

'ममता बनर्जी की पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलती'

अर्जुन सिंह ने सीएम सम्राट चौधरी की तारीफ करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया है. ये बिहार के लिए अच्छी बात है. बिहार में सुशासन होना जरूरी है. सम्राट चौधरी इसमें खरे उतरेंगे. वहीं, उन्होंने ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी किसी आइडियोलॉजी पर नहीं चलती थी. वहां सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी का बोलबाला था. ममता बनर्जी के गुंडागर्दी से लोग डरते थे और इसी वजह से बीजेपी को वोट नहीं करते थे. उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा प्रदेश था जहां डर के कारण वोट ही नहीं देते थे, लेकिन पीएम मोदी ने जनता के मन से डर को खत्म करने का काम किया.