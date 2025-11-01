Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2983532
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

Bhagalpur News: भागलपुर में 1500 महिलाओं से 6 करोड़ रुपये की ठगी! जानें कैसे लगाया चूना

1500 Women Cheat:  चांदपुर निवासी आयुष झा ने बैंकों और जीविका समूहों के जरिए महिलाओं से लोन दिलवाकर उनकी रकम अपने पास रख ली और अब फरार हो गया है. पीड़ित महिलाओं के पास अब बैंक से नोटिस आ रहे हैं, जिससे वे काफी चिंतित हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:13 AM IST

Trending Photos

भागलपुर में 1500 महिलाओं से ठगी
भागलपुर में 1500 महिलाओं से ठगी

Bhagalpur 1500 Women Cheat Case: भागलपुर में 1500 महिलाओं से 6 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. जमीन और रोजगार देने का सपना दिखाकर जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव का मामला बताया जा रहा है. आरोप है कि चांदपुर निवासी आयुष झा ने बैंकों और जीविका समूहों के जरिए महिलाओं से लोन दिलवाकर उनकी रकम अपने पास रख ली और अब फरार हो गया है. जानकारी के मुताबिक, आयुष झा ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को झांसा दिया कि वह उनके नाम पर बैंक से लोन दिलवाएगा और बदले में उन्हें जमीन और परिवार के सदस्यों को रोजगार देगा. उसने कहा कि वह पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है. जिसमें सभी परिवारों को नौकरी दी जाएगी. 

इसी लालच में महिलाएं उसके झांसे में आ गईं. आरोपी ने 10 पंचायतों के 15 गांव की महिलाओं से बैंक और जीविका समूह के माध्यम से लोन दिलवाया. प्रत्येक महिला के नाम पर 2 से 7 लाख रुपये तक का लोन स्वीकृत कराया गया. शुरूआती कुछ किस्तें आयुष ने खुद बैंक में जमा कीं, जिससे महिलाओं को विश्वास हो गया कि सबकुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद वह किस्तें जमा करना बंद कर दिया. महिलाओं को तब ठगी का एहसास हुआ जब बैंकों से नोटिस आने लगे. इसके बाद महिलाएं आरोपी के घर पहुंचीं और पैसे की मांग की. 

ये भी पढ़ें- गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष ने पहले टालमटोल किया और बाद में पैसा देने से साफ इनकार कर दिया. जब महिलाओं का दबाव बढ़ा तो वह अपने पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया. पीड़ित महिलाओं ने बताया कि आयुष झा अक्सर खुद को बड़े अधिकारियों और नेताओं का करीबी बताता था. चांदपुर की रेशम देवी ने बताया कि रेणु देवी के जरिए हमारी पहचान आयुष झा से हुई थी. उसने कहा था कि बैंक से लोन दिलाकर रोजगार और जमीन देगा. हम सबने 2 से 3 लाख तक का लोन लिया, लेकिन पूरा पैसा उसी ने रख लिया. अब जब पैसा मांगने गए तो कहने लगा कि मेरा बड़े लोगों से संपर्क है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे.

रिपोर्ट- अश्विनी कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhagalpur Newscrime news

Trending news

Mahagathbandhan
दोस्ताना संघर्ष से टूटा महागठबंधन! CPI ने कांग्रेस उम्मीदवार को बताया BJP का एजेंट
bihar chunav 2025
'बिहार आओगे तो उन्हें जान से मार दूंगा...', रविकिशन को मिली जान से मारने की धमकी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन, अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी कई जनसभाएं
Vivah Muhurat 2025
Vivah Muhurat 2025: शुरू होने वाला है शादियों का सीजन, जानें कब तक रहेगा शुभ मुहूर्त
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव : जात-पात की राजनीति के केंद्र में सियासी 'हॉट सीट'
Bihar Weather
'मोंथा' तूफान ने बदला बिहार का मिजाज, बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों को नुकसान
Dularchand Murder Case
Dularchand Murder Case Mokama: दुलारचंद की हत्या पर एक्शन में चुनाव आयोग
bihar chunav 2025
'किस तरह का रोजगार दिलाएंगे? नाचने वाला', तेज प्रताप यादव ने खेसारी पर कसा तंज
Dularchand Yadav case
गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ खुलासा
bihar chunav 2025
Bihar News: CM नीतीश ने लालू पर कसा तंज, पढ़ें किन बातों का किया जिक्र