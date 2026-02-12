Advertisement
Bhagalpur News: पूर्व मुखिया की दबंगई, चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

Bhagalpur Viral Video: वायरल वीडियो में नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव के पूर्व मुखिया गोपाल सिंह एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि ज़ी मीडिया नहीं करता है लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:22 AM IST

वायलर वीडियो में पूर्व मुखिया की दबंगई
Bhagalpur Crime News: भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव से एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पूर्व मुखिया गोपाल सिंह समेत तीन अन्य लोगों पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक को लाठी-डंडों से लगातार पीटा जा रहा है. पिटाई के दौरान ही एक व्यक्ति वीडियो बनाता नजर आ रहा है, जबकि युवक खुद को बचाने की कोशिश करता दिख रहा है. 

बताया जा रहा है कि युवक पर चोरी का आरोप है वह स्मैक पीकर दिनदहाड़े घरों में चोरी करता है वाहनों की बैटरी खोल लेता है. वीडियो में पिटाई के बाद युवक किसी को फोन कर पैसे की व्यवस्था करने की बात करता भी सुनाई दे रहा है. जिस व्यक्ति ने कभी पंचायत का नेतृत्व किया हो, अगर वही कानून को हाथ में लेता नजर आए, तो आम जनता से कानून पालन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? 

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद नवगछिया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि ज़ी मीडिया नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं. अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.

रिपोर्ट- अश्विनी कुमार

