भागलपुर: आस्था और परंपरा की जंग, अंतिम संस्कार को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bhagalpur Funeral Dispute: भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में एक युवक के अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. दरअसल, यहां सुरखीकल काली मंदिर के पास रहने वाले सौरभ कुमार तांती की मौत के बाद उसकी धार्मिक पहचान को लेकर विवाद हो गया. सौरभ का परिवार ईसाई परंपरा के अनुसार शव को दफनाने चाहता था, जिस पर स्थानीय लोग भड़क गए और इसका विरोध करने लगे. इसके चलते मृतक की धार्मिक पहचान और अंतिम विदाई के तरीके को लेकर 'व्यक्तिगत आस्था' और 'सामाजिक परंपरा' में टकराव हो गया.

क्या है पूरा विवाद?

सौरभ की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने घोषणा की कि वे उसे ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार दफनाएंगे. परिजनों का तर्क था कि वे पिछले 20 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह में आस्था रख रहे हैं और उनकी प्रार्थना पद्धति अब ईसाई धर्म पर आधारित है.

किस बात का विरोध हुआ?

वहीं दूसरी ओर, मोहल्ले के स्थानीय लोगों और कुछ हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि सौरभ हिंदू समाज (तांती समुदाय) से आता था, इसलिए उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से ही होना चाहिए.

सामाजिक बहिष्कार की दी गई धमकी

देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया और बात सामाजिक बहिष्कार तक पहुँच गई. मोहल्ले के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि हिंदू परंपरा का पालन नहीं किया गया, तो समाज परिवार से नाता तोड़ लेगा.

आस्था पर अडिग रहा परिवार

तमाम दबावों के बीच सौरभ की भाभी लक्ष्मी ने परिवार का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने कहा, "हमारी आस्था और विश्वास सर्वोपरि है. हम पिछले दो दशकों से इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो अंतिम विदाई भी उसी परंपरा से होगी जिसे हमने स्वीकार किया है."

पुलिस के साये में हुआ अंतिम संस्कार

हंगामा बढ़ता देख तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. लंबी जद्दोजहद और कानूनी चर्चा के बाद प्रशासन ने परिवार के 'व्यक्तिगत अधिकार' और 'आस्था' को प्राथमिकता दी. जिसके बाद भारी विरोध के बीच और पुलिस की कड़ी निगरानी में सौरभ के शव को दफनाया गया.

बड़ा सवाल: आस्था बड़ी या परंपरा?

फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन इस घटना ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है. क्या किसी व्यक्ति की निजी आस्था पर सामाजिक परंपराएं हावी होनी चाहिए? भागलपुर की इस घटना ने धर्म और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच की बारीक रेखा को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है..

रिपोर्ट- अश्विनी कुमार