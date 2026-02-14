Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109393
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

भागलपुर: आस्था और परंपरा की जंग, अंतिम संस्कार को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bhagalpur News: भागलपुर में एक युवक के अंतिम संस्कार के दौरान आस्था और परंपरा के बीच जंग देखने को मिली. विवाद इतना बढ़ गया कि मृतक के परिजनों को पुलिस बुलानी पड़ी. पुलिस के पहरे में अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन परिवार को सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी मिली है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:22 PM IST

Trending Photos

अंतिम संस्कार को लेकर विवाद
अंतिम संस्कार को लेकर विवाद

Bhagalpur Funeral Dispute: भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में एक युवक के अंतिम संस्कार को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिससे पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. दरअसल, यहां सुरखीकल काली मंदिर के पास रहने वाले सौरभ कुमार तांती की मौत के बाद उसकी धार्मिक पहचान को लेकर विवाद हो गया. सौरभ का परिवार ईसाई परंपरा के अनुसार शव को दफनाने चाहता था, जिस पर स्थानीय लोग भड़क गए और इसका विरोध करने लगे. इसके चलते मृतक की धार्मिक पहचान और अंतिम विदाई के तरीके को लेकर 'व्यक्तिगत आस्था' और 'सामाजिक परंपरा' में टकराव हो गया.

क्या है पूरा विवाद?

सौरभ की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने घोषणा की कि वे उसे ईसाई रीति-रिवाज के अनुसार दफनाएंगे. परिजनों का तर्क था कि वे पिछले 20 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह में आस्था रख रहे हैं और उनकी प्रार्थना पद्धति अब ईसाई धर्म पर आधारित है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस बात का विरोध हुआ?

वहीं दूसरी ओर, मोहल्ले के स्थानीय लोगों और कुछ हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि सौरभ हिंदू समाज (तांती समुदाय) से आता था, इसलिए उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से ही होना चाहिए.

सामाजिक बहिष्कार की दी गई धमकी

देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया. स्थानीय लोगों ने परिवार पर दबाव बनाना शुरू किया और बात सामाजिक बहिष्कार तक पहुँच गई. मोहल्ले के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि हिंदू परंपरा का पालन नहीं किया गया, तो समाज परिवार से नाता तोड़ लेगा.

ये भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर: थाने के चक्कर छोड़िए, WhatsApp पर पाइए अपनी चोरी हुई मोबाइल और गाड़ी!

आस्था पर अडिग रहा परिवार

तमाम दबावों के बीच सौरभ की भाभी लक्ष्मी ने परिवार का पक्ष मजबूती से रखा. उन्होंने कहा, "हमारी आस्था और विश्वास सर्वोपरि है. हम पिछले दो दशकों से इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो अंतिम विदाई भी उसी परंपरा से होगी जिसे हमने स्वीकार किया है."

पुलिस के साये में हुआ अंतिम संस्कार

हंगामा बढ़ता देख तिलकामांझी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की. लंबी जद्दोजहद और कानूनी चर्चा के बाद प्रशासन ने परिवार के 'व्यक्तिगत अधिकार' और 'आस्था' को प्राथमिकता दी. जिसके बाद भारी विरोध के बीच और पुलिस की कड़ी निगरानी में सौरभ के शव को दफनाया गया.

बड़ा सवाल: आस्था बड़ी या परंपरा?

फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन इस घटना ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है. क्या किसी व्यक्ति की निजी आस्था पर सामाजिक परंपराएं हावी होनी चाहिए? भागलपुर की इस घटना ने धर्म और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच की बारीक रेखा को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है..

रिपोर्ट- अश्विनी कुमार

TAGS

Bhagalpur News

Trending news

Bhagalpur News
भागलपुर: आस्था और परंपरा की जंग, अंतिम संस्कार को लेकर घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा
Vaishali news
वैशाली में बदमाशों का तांडव: थाना से चंद कदम दूर दवा कारोबारी से लाखों की लूट
Pappu Yadav
जेल से रिहा होते ही गरजे पप्पू यादव, कानून व्यवस्था पर फिर बिहार सरकार को घेरा
amitabh das
अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा
Punjab news
पंजाब में बिहार के मजदूरों पर 'बंबीहा गैंग' का खूनी हमलाः इंस्टाग्राम पर दी धमकी
Jamshedpur News
देहरादून में विक्रम शर्मा की हत्या के बाद झारखंड में अलर्ट, अखिलेश सिंह गैंग पर नजर
Katihar News
वैलेंटाइन डे स्पेशल: इंस्टाग्राम वाला प्यार.. मंडप की जगह जेल पहुंचा 'ब्लैकमेलर' यार
Bihar News
लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, ये हैं बिहार की 'शाही' प्रेम कहानियां
amitabh das
अमिताभ दास की कोर्ट में पेशी आज, पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत
Motihari News
महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'