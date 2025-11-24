Advertisement
भागलपुर में माहौल खराब करने की साजिश? मंदिर में तोड़फोड़ से भड़के लोग, एसपी ने दिया जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन

Bihar Crime News: भागलपुर के मनोहरपुर मोड़ के पास स्थित बजरंगबली मंदिर में देर रात असमाजिक तत्वों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया. सुबह यह देखकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताया. सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और भीड़ को शांत कराया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:22 PM IST

Bihar Crime News: बिहार के भागलपुर में असमाजिक तत्वों ने एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश की है. बायपास थाना क्षेत्र के मनोहरपुर मोड़ के पास स्थित बजरंगबली मंदिर में  देर रात कुछ असमाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया. सुबह जब इलाके के युवा दौड़ लगाने मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने प्रतिमा को टूटा हुआ देखा. यह दृश्य देखते ही स्थानीय युवा गुस्से से भर उठे और आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए.

प्रतिमा तोड़े जाने के बाद सड़क जाम, बढ़ा तनाव

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए सड़क को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे. लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ लगातार बढ़ती गई. लोगों का आरोप है कि असमाजिक तत्व जानबूझकर इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, भीड़ को समझाकर कराया शांत

सूचना मिलते ही बायपास थाना पुलिस के साथ-साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा. पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की और किसी तरह भीड़ को नियंत्रित किया. प्रशासन ने आश्वासन दिया कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. पुलिस ने कहा कि घटना देर रात की है और इस दिशा में जांच तेज कर दी गई है.

आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज

पुलिस टीम मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है. साथ ही सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने घटना को लेकर जांच किया. उन्होंने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. इलाके में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है. घटना को किसने अंजाम दिया है इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है. 

इनपुट: अश्वनी कुमार

