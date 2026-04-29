भागलपुरः EO कृष्ण भूषण की हत्या का पुलिस ने लिया बदला, एनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी रामाधीन यादव

Bhagalpur Encounter: भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में मंगलवार (28 अप्रैल) को बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े EO कृष्ण भूषण की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था. इस हत्याकांड में अब पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नगर परिषद उपाध्यक्ष नीलम देवी का पति रामाधीन यादव इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था. कहा जा रहा है कि सुबह-सुबह पुलिस ने जब उसे पकड़ने के लिए छापा मारा, तब उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और फिर एनकाउंटर वो ढेर हो गया.

बता दें कि मंगलवार को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय परिसर में नकाबपोश अपराधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की सभापति के चैंबर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. अपराधियों ने परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी. उनकी हालत गंभीर है. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में दोनों घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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बताया जा रहा है कि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को सिर में गोली लगी है, जबकि कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार को तीन गोलियां लगी थीं. भागलपुर लाने के क्रम में कृष्णा भूषण कुमार की मौत हो गई थी. घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु एसएसपी सायम रजा, इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. घटना की जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे.