Bhagalpur News: डीजे पर डांस कर रही लड़कियों को छेड़ रहा था मो. मोजस्सम! विरोध करने पर दूल्हा समेत पूरी बारात को पीटा

Bhagalpur Crime News: बिहार का गृह मंत्रालय संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है. इसके बावजूद भागलपुर में दबंगों के हौसले कमजोर नहीं हुए हैं. भागलपुर के पीरपैंती के रिफातपुर में कुछ शोहदों ने एक बारात में जमकर उत्पात मचाया. जानकारी के मुताबिक, यहां मोहम्मद मोजस्सम नाम का एक युवक बारात में डीजे पर डांस कर रही नाबालिग लड़कियों को छेड़ रहा था. विरोध करने पर वह अपने कुछ साथियों को ले आया और फिर पूरी बारात को पीटा. आरोप है कि बदमाशों ने बारातियों से जेवरात भी छीन लिए. घटना इसीपुर थाना क्षेत्र के रिफातपुर सीमानपुर मोड़ के पास हुई.

बताया जा रहा है कि जब दूल्हा एक हनुमान मंदिर में प्रणाम करने पहुंचा तो बारात में शामिल कुछ गाड़ियां आगे बढ़ गईं. डीजे गाड़ी के पीछे महिलाएं डांस कर रही थीं, तभी असमाजिक तत्वों ने छेड़खानी की. गांव के युवक मोहम्मद हल्लो अंसारी के बेटे मोहम्मद मोजशम पर लड़कियों के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है. इसके बाद बाराती पक्ष के लोगों ने विरोध करना शुरू किया. इसके बाद आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की को धक्का दिया. मना करने पर आरोपी युवक ने अपने असमाजिक तत्व अपने साथियों को बुलाकर गाली-गलौज करते हुए दूल्हा और बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

पुलिस को दिए आवेदन में दूल्हे के पिता राजहंस ठाकुर ने बताया कि सभी लोग गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. मैं किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई. बारात में शामिल लोग भी इधर-उधर भागने लगे. मौके से जब सभी लोग निकल गए, तो आरोपियों ने वहां गाड़ी में रखे जेवरात भी लूट लिए और फरार हो गए. हम लोगों ने किसी तरह घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी पक्ष के लोग फरार हो गए. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की. फिलहाल पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में न्याय की मांग की गई है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

रिपोर्ट- अश्वनी कुमार