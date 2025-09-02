Bhagalpur News: भागलपुर में सोनम रघुवंशी जैसा मामला, पत्नी और सास ने आनंद कुमार को जहर देकर मार डाला!
Bhagalpur News: भागलपुर में सोनम रघुवंशी जैसा मामला, पत्नी और सास ने आनंद कुमार को जहर देकर मार डाला!

Bhagalpur News: नवगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी निवासी होमगार्ड जवान विवेकानंद चौधरी के बेटे आनंद उर्फ छोटू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. मृतक आनंद ने लव मैरिज की थी. मृतक के पिता ने बेटे की पत्नी और उसके ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:12 AM IST

Bhagalpur Crime News: भागलपुर में सोनम रघुवंशी जैसा मामला सामने आया है. यहां प्यार और पैसा के चक्कर में घर के इकलौते बेटे की जान चली गई. मृतक ने मौत से पहले वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए. मरने से पहले युवक ने वीडियो में बताया कि उसकी पत्नी और सास ने पैसे के लिए उसे ज़हर खिला दिया है. मामला नवगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी का है. यहां उस वक्त सनसनी फैल गई, जब भवानीपुर थाना में पोस्टेड होमगार्ड जवान विवेकानंद चौधरी के बेटे आनंद उर्फ छोटू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया है कि आनंद की पत्नी कीर्ति कुमारी और उसके परिजनों ने जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी है. मृतक के पिता ने बताया कि बेटे आनंद कुमार (24) ने कीर्ति मिश्रा (21) से मंदिर में शादी की थी. 

पीड़ित पिता के मुताबिक, शादी से पहले मृतक आनंद ने कृति मिश्रा को 5 से 6 लाख रुपया दिए थे. शादी के बाद आनंद अपनी पत्नी कीर्ति मिश्रा से पैसे मांगने लगा. कीर्ति ने ये बातें अपने घरवालों को बताई, जिसके बाद उसके घरवालों ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया. सोमवार (01 सितंबर) को आनंद कुमार पैसे की मांग करने कीर्ति के घर पहुंचा था, लेकिन वहां उसकी संदिग्ध मौत हो गई. अब आनंद का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वो कह रहा है कि तुम्हारे घरवाले हमारी शादी के खिलाफ हो गए तो तुम भी मेरे साथ भागने को तैयार नहीं हो. अब तुम एक काम करो, मैंने 5 साल में तुम्हारे ऊपर जो 6 लाख रुपए खर्च किए हैं, वो वापस कर दो.

ये भी पढ़ें- देवर-भाभी का इश्क, भाई का इंतकाम और इमोशनल अत्याचार... इस कारण हुई रिजवान की हत्या

Bhagalpur Newsmurder

