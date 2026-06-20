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भोजपुर एनकाउंटरः फंस गई सम्राट सरकार! विपक्ष के साथ-साथ अपनों ने भी उठाए सवाल

Bhojpur Encounter News: चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने इस एनकाउंट पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है. वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसका बचाव करने के मूड में नहीं है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 20, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:18 PM IST
भोजपुर एनकाउंटरः फंस गई सम्राट सरकार! विपक्ष के साथ-साथ अपनों ने भी उठाए सवाल
Image Credit: भोजपुर एनकाउंटर पर सवाल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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