भोजपुर एनकाउंटरः फंस गई सम्राट सरकार! विपक्ष के साथ-साथ अपनों ने भी उठाए सवाल

उधर, बीजेपी के तमाम ब्राह्मण नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यह एनकाउंटर दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि उसने (भरत तिवारी) जब सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया तो पुलिस को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था. बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने भी सुझाव दिया कि स्थिति को अलग तरह से संभाला जा सकता था. उन्होंने इसमें शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच की मांग भी की. बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. उन्होंने कहा कि यदि युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है.