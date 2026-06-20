भोजपुर एनकाउंटरः फंस गई सम्राट सरकार! विपक्ष के साथ-साथ अपनों ने भी उठाए सवाल

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Bhojpur Encounter Latest News: भोजपुर में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर सम्राट चौधरी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है. विपक्ष तो पहले से ही एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाता रहा है, अब एनडीए में शामिल दल भी भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं. एनडीए में शामिल लोजपा-रामविलास और जेडीयू ने सरकार से इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास ने एक्स पर लिखा कि भोजपुर के बिलौटी गांव में युवक भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु अत्यंत दुःखद एवं चिंताजनक है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है.
लोजपा-आर ने आगे लिखा कि इस घटना को लेकर जो गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर पूरी पारदर्शिता से मिलना आवश्यक है. चिराग की पार्टी ने कहा कि इस मामले में थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों का निलंबन सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष एवं समयबद्ध न्यायिक जांच सुनिश्चित हो. पार्टी का स्पष्ट मत है- कानून सर्वोपरि है. लोजपा-रामविलास पार्टी ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून के प्रति जनविश्वास अटूट बना रहे.
भोजपुर के बिलौटी गाँव में युवक भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु अत्यंत दुःखद एवं चिंताजनक है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।
इस घटना को लेकर जो गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर पूरी पारदर्शिता से मिलना आवश्यक…
— Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) June 19, 2026
वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसका बचाव करने के मूड में नहीं है. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि वीडियो से संदेह पैदा होता है. उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिसकर्मी ने कानून हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की समयबद्ध व निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया है, लेकिन इस गंभीर मामले में सिर्फ इतना ही काफी नहीं है.
उधर, बीजेपी के तमाम ब्राह्मण नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यह एनकाउंटर दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि उसने (भरत तिवारी) जब सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया तो पुलिस को एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था. बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने भी सुझाव दिया कि स्थिति को अलग तरह से संभाला जा सकता था. उन्होंने इसमें शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने का समर्थन किया और निष्पक्ष जांच की मांग भी की. बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. उन्होंने कहा कि यदि युवक ने हथियार डाल दिया था, तो उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह गलत और अमानवीय है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड दिए जाने की मांग की है.