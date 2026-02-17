Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3112562
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

नीट छात्रा मौत मामलाः मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा मामला, पटना के SSP को नोटिस जारी, 8 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

Patna Crime News: बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांगी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:09 PM IST

Trending Photos

पटना नीट छात्रा मौत मामले में BHRC ने लिया संज्ञान
पटना नीट छात्रा मौत मामले में BHRC ने लिया संज्ञान

Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की मौत के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पटना के एसएसपी को नोटिस जारी करके 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के जानकार मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की ओर से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मामले को अतिगंभीर माना है.

आयोग ने मामले में पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांगी है. बता दें कि मृत छात्रा बिहार के जहानाबाद जिले की निवासी थी, जो पटना के मुन्नाचक, कंकड़बाग स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला काफी गंभीर आपराधिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है.

ये भी पढ़ें-  नीट छात्रा मौत मामलाः पप्पू यादव का सनसनीखेज दावा, 2 नामों का किया जिक्र, मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियां जघन्य आपराधिक घटना की ओर इशारा करती हैं. झा ने माननीय आयोग से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी, जिस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए एसएसपी पटना को तलब किया है. साथ ही आयोग में मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.

रिपोर्ट- मणितोष

TAGS

Patna NEET Student Death CasePatna police

Trending news

patna news
स्मार्ट सिटी: पटना में लगे 51 इमरजेंसी कॉल बॉक्स, बटन दबाते ही पहुंचेगी पुलिस
Ishan Kishan
ईशान किशन का डबल धमाका: पाकिस्तान के खिलाफ आतिशी पारी और अब मॉडल से शादी की तैयारी!
Patna NEET Student Death Case
नीट छात्रा मौत मामलाः पप्पू यादव का सनसनीखेज दावा, 2 नामों का किया जिक्र, मचा हड़कंप
Nawada News
नवादा की निर्भया! खेत में मिला महिला नग्न शव, चीख-चीख कर इंसाफ मांग रहा परिवार
patna news
दानापुर छात्रा मौत मामलाः हत्या या आत्महत्या? पुलिस आज रीक्रिएट करेगी क्राइम सीन
Ashok Choudhary
AN कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बने मंत्री अशोक चौधरी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?
Bihar Board 10th Exam 2026
जहानाबाद में मैट्रिक परीक्षा शुरू, 15 परीक्षा केंद्रों पर 17 हजार परीक्षार्थी
RJD
NDA में दरार डालने की कोशिशः RJD ने नीतीश को PM बनाने की मांग की, LJPR ने कही ये बात
bihar 10th exam 2026
बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा शुरू, 15 लाख परीक्षार्थियों की अग्निपरीक्षा आज से
Sasaram News
सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस