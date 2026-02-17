नीट छात्रा मौत मामलाः मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा मामला, पटना के SSP को नोटिस जारी, 8 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

Patna Crime News: बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पटना एसएसपी को नोटिस जारी करते हुए आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांगी है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
Patna NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा की मौत के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है. मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पटना के एसएसपी को नोटिस जारी करके 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के जानकार मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा की ओर से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मामले को अतिगंभीर माना है.
आयोग ने मामले में पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की मांगी है. बता दें कि मृत छात्रा बिहार के जहानाबाद जिले की निवासी थी, जो पटना के मुन्नाचक, कंकड़बाग स्थित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आए, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला काफी गंभीर आपराधिक कृत्यों से जुड़ा हुआ है.
मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि मृतका के शरीर पर चोटों के निशान और अन्य परिस्थितियां जघन्य आपराधिक घटना की ओर इशारा करती हैं. झा ने माननीय आयोग से अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी, जिस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए एसएसपी पटना को तलब किया है. साथ ही आयोग में मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है.
रिपोर्ट- मणितोष