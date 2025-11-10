Advertisement
अंतिम चरण से ठीक पहले कोडरमा पुलिस ने पकड़ी 16 लाख की अंग्रेजी शराब, मतदान पर बड़ा असर टला!

Koderma police recovered liquor: कोडरमा पुलिस ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद कर मतदान प्रभावित करने की कोशिश नाकाम कर दी है. प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी है.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:02 PM IST

Koderma police recovered liquor: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण से ठीक एक दिन पहले कोडरमा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. कोडरमा के मेघातरी चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई. पुलिस के अनुसार यह शराब ट्रक में लदी थी और इसे बिहार शरीफ भेजा जाना था. मौके पर ट्रक चालक शिशुरंजन उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया.

चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब की खेप
इस ट्रक में 269 पेटी अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब साढ़े 16 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि मतदान से ठीक पहले शराब बिहार भेजी जा रही है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. कोडरमा में चुनाव के मद्देनजर चार अलग-अलग अस्थाई चेक पोस्ट बनाए गए थे. इन चेक पोस्ट पर 24 घंटे वाहनों की कड़ी जांच की जा रही थी. एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई चुनाव आयोग और झारखंड पुलिस के निर्देश पर की गई थी. उनका कहना है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब की यह खेप भेजी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसे पकड़ा.

इस सफलता से पुलिस को बिहार में मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी. एसपी ने बताया कि पुलिस लगातार ऐसी निगरानी कर रही है ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण मतदान में भाग लें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

बताया जा रहा है कि कल कोडरमा से सटे बिहार के गया और नवादा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. ऐसे में शराब की यह खेप मतदाता और चुनाव के निष्पक्षता पर असर डाल सकती थी. पुलिस की समय पर कार्रवाई से यह खतरा टल गया.

शराब तस्करी की घटनाओं पर कड़ी नजर 
कोडरमा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शराब तस्करी की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अन्य जगहों पर भी अभियान चलाया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की तस्करी को रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है.

इस घटना से यह साबित होता है कि पुलिस और प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बिहार में होने वाला यह आखिरी चरण का मतदान लोकतंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रशासन इसे सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है.

