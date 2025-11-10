Advertisement
Bagaha Incident: बच्चों की क्या गलती थी, वो तो पढ़ने आए थे, स्कूल की छत गिरी और हो गई मौत

Bagaha Incident: बिहार के बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 10 नवंबर (रविवार) को देर शाम स्कूल का छज्जा गिरनें से मासूम की जान चली गई. बता दे कि इस घटना के कारण एक की मौत का मामला भी सामना आ रहा हैं. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:21 PM IST

Bagaha Incident: बिहार के बगहा से एक बड़ी खबर सामनें आ रही है. यह घटना 10 नवंबर (रविवार) देर शाम की हैं,  जहां बगहा दो प्रखंड के सीधाव रत्नपुरवा में स्थित डॉ.भीमराव अमबेडकर आवासीय विद्यालय परिसर में अचानक भवन का छज्जा गिरने से तीन छात्र घायल हो गए. इनमें सें एक छात्र कि मौत भी हो गई है. घटना कि सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों को शांत कराने में जुट गई हैं. इसके साथ ही पुलिस ने मृत छात्र के परिजनों कों आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया हैं.

घटना में मौजूद लोगों ने बताया हैं कि कुछ छात्र विद्यालय परिसर भवन के समीप खेल रहे थे. इसके बाद अचानक पूरे तरीके से जर्जर हो चुका भवन का छज्जा उन छात्रों पर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल बगहा पहुंचाया. अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एक किशोर को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया. घायलों की पहचान प्रिंस कुमार और हरेराम के रूप में हुई है, जबकि तीसरे घायल की पहचान अभी नहीं हो सकी है. इनमें एक मृत छात्र भी शामिल है.

वहीं, घटना कि सूचना के बाद देर रात निवर्तमान विधायक राम सिंह घायलों का हाल जानने और मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने भी तत्काल सरकारी मदद का भरोसा दिलाया. स्थानीय लोगों ने विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से भवन की तत्काल मरम्मत कराने की मांग किया है.

इनपुट: इमरान अजीजी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

