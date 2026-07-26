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मुजफ्फरपुर में भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले 9 यूट्यूबर और ब्लॉगर्स की पहचान, 100 अज्ञात पर FIR

Muzaffarpur Violence: सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने और NEET परीक्षा के दौरान मुजफ्फरपुर में हुई तोड़-फोड़ में शामिल नौ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर की पहचान की है. 100 अज्ञात पर FIR दर्ज किया गया है.

Written ByManitosh kumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:11 PM IST
मुजफ्फरपुर में भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले 9 यूट्यूबर और ब्लॉगर्स की पहचान, 100 अज्ञात पर FIR
Image Credit: मुजफ्फरपुर में भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले 9 यूट्यूबर और ब्लॉगर्स की पहचान (जी मीडिया)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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