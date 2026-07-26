/मुजफ्फरपुर में भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले 9 यूट्यूबर और ब्लॉगर्स की पहचान, 100 अज्ञात पर FIR

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NEET परीक्षा को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान मुजफ्फरपुर में हुई तोड़-फोड़ और सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो फैलाने के मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है. साइबर पुलिस ने अब तक नौ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर की पहचान की है, जिनके वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार, पहचाने गए सोशल मीडिया अकाउंट्स से भड़काऊ संदेश, आपत्तिजनक भाषा और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाले कंटेंट फैलाने की शिकायतें मिली हैं.
जुटाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक सबूत
बता दें कि डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं और संबंधित वीडियो व पोस्ट का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. इस पूरे मामले पर सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि सभी संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीडियो की डिजिटल जांच चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर जांच में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा भड़काने में किसी की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सिटी पुलिस स्टेशन में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है.
तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान
पुलिस अब CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है. मुजफ्फरपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की बिना पुष्टि वाली या भड़काऊ सामग्री न फैलाएं. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि जो कोई भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ेगा या अफवाहें फैलाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.