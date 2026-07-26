/मुजफ्फरपुर में भड़काऊ पोस्ट फैलाने वाले 9 यूट्यूबर और ब्लॉगर्स की पहचान, 100 अज्ञात पर FIR

जुटाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक सबूत

बता दें कि डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं और संबंधित वीडियो व पोस्ट का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. इस पूरे मामले पर सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि सभी संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स और वीडियो की डिजिटल जांच चल रही है और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर जांच में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या हिंसा भड़काने में किसी की भूमिका सामने आती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़-फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सिटी पुलिस स्टेशन में 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है.