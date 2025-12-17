Bihar Politics: 'लापता की तलाश! नाम: तेजस्वी यादव, पहचान: 9वीं फेल', BJP के पोस्ट से गरमाई राजनीति

BJP Tejashwi Yadav Missing Poster: बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष को लापता बताते हुए लिखा कि 'लापता की तलाश! नाम: तेजस्वी यादव, पहचान: 9वीं फेल. इस पोस्टर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव आज-कल लापता हैं. अंतिम बार उन्हें मीडिया से मुंह छुपाकर भागते देखा गया था.
BJP Poster On Tejashwi Yadav: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों अपने परिवार के साथ विदेश में छुट्टियों का मजा ले रहे हैं और बीते कुछ दिनों से मीडिया से दूर हैं. इसको लेकर बिहार भाजपा ने उनके लापता होने का पोस्टर जारी कर दिया है. बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष को लापता बताते हुए लिखा कि 'लापता की तलाश! नाम: तेजस्वी यादव, पहचान: 9वीं फेल. बीजेपी ने आगे लिखा कि सभी लोग उन्हें तलाश में मदद करें. बीजेपी के इस पोस्टर पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है. जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी के पोस्टर का समर्थन किया है. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव आज-कल लापता हैं. अंतिम बार उन्हें मीडिया से मुंह छुपाकर भागते देखा गया था.
जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तारीख की घोषणा कर रहे थे. उन्हें जमीनी सच्चाई के बारे में जानकारी नहीं थी. चुनाव का रिजल्ट आते ही आरजेडी की पूरी की पूरी जमीन खिसक गई. शेखी बघारने वालों का यही हाल होता है. नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, ये लोग राजनीति के लिए बने ही नहीं है. पिता ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन वो क्षमता नहीं है कि राजनीति को संभाल सकें.
वहीं बीजेपी के पोस्टर पर पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा तेजस्वी फोबिया से ग्रस्त है. तेजस्वी यादव सरकार के हर क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए हैं. बीजेपी को काम की चिंता नहीं है. बिहार की जनता की चिंता नहीं है. तेजस्वी यादव का नाम जपते हैं. अपनी पार्टी की चिंता कीजिए. तेजस्वी यादव की चिंता के लिए बिहार की जनता है.