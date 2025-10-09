Advertisement
बिहार चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन सख्त, गयाजी में ढाई करोड़ सोना के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सख्ती बढ़ी है. गयाजी रेल पुलिस ने बुधवार (9 अक्टूबर) की देर रात एक ट्रेन से करीब दो किलोग्राम सोना के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोना लेकर कोलकाता से कानपुर जा रहा था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:41 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. चुनाव की घोषणा के बाद पुलिस सतर्क और चौकन्नी हो गई है. प्रमुख स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. सड़कों पर भी वाहनों की तलाशी ली जा रही है. इस बीच, गयाजी रेल पुलिस ने बुधवार की देर रात एक ट्रेन से करीब दो किलोग्राम सोना के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. बरामद सोने की कीमत करीब ढाई करोड़ रुपये बताई जा रही है. ‎

नियमित जांच के दौरान हुआ शक
पुलिस के मुताबिक, चुनाव के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम गया स्टेशन पर ट्रेनों की नियमित जांच कर रही थी. देर रात जब हावड़ा–कालका मेल ट्रेन के एक कोच में टीम चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में दिखाई दिया. पुलिसकर्मियों ने शक के आधार पर जब उसके बैग की तलाशी ली तब उसके बैग से सोने के बिस्कुट मिला. गयाजी रेल थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि बरामद सोने का वजन करीब दो किलोग्राम है, जिसकी बाजार कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपए आंकी गई है. यात्री से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. 

मामले की जांच जारी
बताया गया कि आरोपी कोलकाता से सोना लेकर कानपुर जा रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान हरिशंकर वर्मा के रूप में की गई है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है. इस मामले में आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस टीम को भी सूचना दी गई है. इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है. तस्कर बरामद सोने से संबंधित कागजात अब तक नहीं प्रस्तुत कर सका है. पुलिस को संदेह है कि यह सोना तस्करी के जरिए ले जाया जा रहा था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

‎-आईएएनएस

