/मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा खेल, फर्जी बायोमेट्रिक अधिकारी बनकर केंद्र में घुसा शातिर गिरफ्तार

किसी की मदद के लिए बना फर्जी अधिकारी

पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो किसी की मदद करने के लिए परीक्षा में फर्जी अधिकारी बनकर घुसा था. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है. वहीं, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसका मकसद और भी कुछ था या उसका कोई गिरोह भी इस परीक्षा के फर्जीवाड़ा में शामिल है. फिलहाल पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.