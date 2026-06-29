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मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा खेल, फर्जी बायोमेट्रिक अधिकारी बनकर केंद्र में घुसा शातिर गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफिसर बनकर आया एक बहरूपिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया. वह अधिकारी का रूप धरकर अपने एक साथी की मदद करने सेंटर पहुंचा था और अब पुलिस उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 29, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:23 PM IST
मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा खेल, फर्जी बायोमेट्रिक अधिकारी बनकर केंद्र में घुसा शातिर गिरफ्तार
Image Credit: मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा खेलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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