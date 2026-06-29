/मुजफ्फरपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा खेल, फर्जी बायोमेट्रिक अधिकारी बनकर केंद्र में घुसा शातिर गिरफ्तार

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मुजफ्फरपुर में रविवार (29 जून, 2026) को अयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा के दौरान चैपमैन बालिका इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र से एक फर्जी एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, परीक्षा के दौरान जयप्रकाश नाम का शख्स खुद को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वीडियोग्री टीम का हिस्सा बताकर परीक्षा केंद्र में घुस गया.
जमुई का रहने वाला है गिरफ्तार शख्स
इसी दौरान परीक्षा केंद्र में पहले से मौजूद इसी टीम के हेड शुभम कुमार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसके बारे में बताया कि वो उनकी टीम का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और फिर पूरे मामले का खुलासा हो गया है. गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान जमुई के लक्ष्मीपुर निवासी जयप्रकाश के रूप में हुई है.
किसी की मदद के लिए बना फर्जी अधिकारी
पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वो किसी की मदद करने के लिए परीक्षा में फर्जी अधिकारी बनकर घुसा था. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है. वहीं, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उसका मकसद और भी कुछ था या उसका कोई गिरोह भी इस परीक्षा के फर्जीवाड़ा में शामिल है. फिलहाल पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है.
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