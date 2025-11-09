Advertisement
Jamui News: शराब तस्करी के आरोपी को थर्ड डिग्री देने पर उत्पाद विभाग को कोर्ट ने लगाई फटकार, दिया ये बड़ा आदेश

Jamui News: बिहार के जमुई में एक ऐसी घटना सामने आ रही है, जिससे उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर कई गहरे सवाल खड़े हो गए. दरअसल यहां पर एक शराब तस्कर की इतनी ज्यादा पिटाई की गई की व्यकित ने न्यायालय के सामने पेशी पर अपने जख्मों को दिखा, उत्पाद विभाग की टीम पर कई गहरे आरोप लगा दिए. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:57 AM IST

Jamui News: जमुई से 9 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शराब तस्कर की पिटाई करने का मामला सामने आ रहा हैं. 54 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पकड़े गए महिसौड़ी निवासी विनोद सिंह उर्फ बानो सिंह की उत्पाद विभाग के अधिकारियों द्वारा पिटाई करने का मामला सामने आया. शुक्रवार की देर शाम जब उत्पाद विभाग की टीम गिरफ्तार शराब तस्कर को जेल भेजने से पहले न्यायालय में पेश करने पहुंची. तो आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपने साथ हुई मारपीट की पूरी कहानी बयां की.

विनोद सिंह ने अदालत में अपने जांघ और कमर पर बने गहरे जख्म दिखाते हुए आरोप लगाया कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने उसके साथ बेरहमी से पिटाई की है. इसके बाद न्यायालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए दुबारा मेडिकल जांच का आदेश दिया और इस मामले में सबंधित उत्पाद पदाधिकारियों व चिकित्सक को नोटिस जारी कर दिया.

शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि को सदर अस्पताल उपाध्यक्ष डॉ. सैयद नौशाद अहमद के नेतृत्व में मेडिकल बोर्ड गठित कि गई और घायल विनोद सिंह की मेडिकल जांच की गई. जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया.

बताया जा रहा है कि मारपीट इतनी गंभीर थी कि आरोपी के जांघ और कमर पर गहरे जख्म उभर आए थे. इस घटना ने उत्पाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घायल विनोद सिंह ने मारपीट का आरोप उत्पाद विभाग के अधीक्षक, चालक और विभाग से पूर्व में जुड़े निजी कर्मी गोलू कुमार पर लगाया है. खास बात यह है कि करीब छह महीने पहले भी गोलू कुमार पर शराब तस्कर से पैसे की वसूली और मारपीट के आरोप में विभागीय जांच के बाद सेवा से हटाया गया था. इसके बावजूद इस घटना में उसकी उपस्थिती ने उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है. इस संबंध में जब उत्पाद अधीक्षक से पूछा गया. उन्होंने सभी आरोपों को गलत और निराधार बताया है.

इनपुट: अभिषेक निरला

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

