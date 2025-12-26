Bihar Crime Bulletin: बेगूसराय, समस्तीपुर, आरा और भागलपुर, क्राइम की इन वारदातों से खौफ में जनता

Bihar Crime Bulletin: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लाख प्रयासों के बावजूद प्रदेश की कानून-व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से अपराध की कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी वजह से पुलिसिया इंतजाम से लोगों का भरोसा उठ रहा है. इसी कड़ी में बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रचियाही गांव में सरसों के खेत से एक लाश मिलने से इलाके में हड़ंकप मच गया. शव का गला कटा हुआ था. मृतक युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा गांव के रहने वाले स्वर्गीय रामसेवक महतो का पुत्र छोटू कुमार के रूप में की गई है. इस घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि मृतक के बड़े चाचा हीरा महतो का श्राद्ध कार्यक्रम का 13वीं का भोज था और बुधवार (24 दिसंबर) की दोपहर करीब 12 बजे एक से छोटू कुमार अपने घर से गायब था. शव के पास से एक धारदार चाकू भी बरामद किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही मटिहानी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

भागलपुर के नवगछिया में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान पिंटू कुमार, पिता जवाहर यादव, निवासी भवानीपुर, रंगरा चौक के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक पिंटू कुमार दियारा क्षेत्र में अपने खेत में खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों ने बेरहमी से पिंटू के सिर में चार गोलियां दागीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने स्थानीय चन्द्र श्री यादव के बेटे संजय यादव, बुटो यादव, अलख यादव, विभाष यादव पर घेरकर गोली चलाने का आरोप लगाया है.

इसी तरह से छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अपराधियों ने बेखौफ होकर दो अलग-अलग वारदातों को अंजाम दिया. घटना में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जबकि दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया. गोली लगने से घायल युवक की पहचान लाल यादव, पिता कामेश्वर राय के रूप में हुई है. घायल लाल यादव ने बताया कि वह अपने आरओ प्लांट से मोबाइल लेकर घर लौट रहा था, तभी गांव के ही लालबाबू राय के पुत्र रणजीत राय और राहुल राय, एक अन्य युवक के साथ बाइक से पहुंचे और पीछे से आकर उस पर गोली चला दी, जिसके बाद सभी फरार हो गए. आगे बढ़ते हुए उन्होंने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट की और उस पर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

वहीं समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी के हत्याकांड में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्थानीय अजय कुमार चौधरी के पुत्र सोनू चौधरी और मोनू चौधरी के अलावे राजकुमार ठाकुर के पुत्र हरि ठाकुर के रूप में की गई है. आरोपी सोनू चौधरी के पॉकेट से पुलिस ने जिंदा गोली भी बरामद किया है. बता दें कि बुधवार (23 दिसंबर) की शाम को खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर मृतक बीजेपी नेता को सड़क पर रोककर धमका रहा है और बाद में फिर गोलियों की बौझार कर देता है.

उधर भोजपुर पुलिस ने झारखंड पुलिस में तैनात हवलदार पशुपतिनाथ तिवारी के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, संपत्ति और नौकरी के लालच में बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली. पशुपतिनाथ तिवारी 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाले थे. पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लेने के लालच में बेटे ने पशुपतिनाथ तिवारी को मारने की साजिश रची. पहले एक्सीडेंट में हत्या किए जाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन वह नाकाम हो गया. उसके बाद बेटे ने ही सोए अवस्था में पिता की गला रेतकर हत्या कर दी.

भागलपुर में प्रेम-प्रसंग के मामले में एक युवक की जमकर पिटाई की गई. घटना नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा करारी का बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि प्रेमी नीलेश यादव रात के अंधेरे में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. इसी दौरान लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गांववालों के साथ मिलकर खूब पीटा. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में युवक लोगों के पैर पकड़कर फिर ऐसी गलती नहीं करने की बात कह रहा है. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है. हालांकि, Z Media वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.