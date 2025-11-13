Bihar Crime: चुनावों के बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर दहली राजधानी, मुजफ्फरपुर में भी एक की गोली मारकर हत्या

Bihar Crime News: बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है. चुनाव संपन्न होते ही राजधानी पटना एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी. यहां दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञान चक गांव में बुधवार (12 नवंबर) की रात एक पुराने विवाद में तीन युवकों को गोली मार दी गई. जानकारी के मुताबिक, दो युवकों के पैर में जबकि एक युवक के सीने में गोली लगी है. जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही दीदारगंज पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया. वहीं गांव के लोग जुआ खेलने में हुए विवाद में इस घटना को अंजाम दिए जाने की बात कह रहे हैं.

बताया जा रहा है कि इस घटना में जगन्नाथ सिंह का 21 वर्षीय बेटा विकास कुमार, संजय कुमार का 20 वर्षीय बेटा साहिल कुमार और किशोरी सिंह का 20 वर्षीय बेटा अंकित कुमार जख्मी हुए हैं. विकास और अंकित को पैर जबकि साहिल की सीने में गोली लगी है. इस मामले में थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है. इस मामले में स्थानीय लोग ने बताया कि इससे पहले दीपावली के समय भी जुआ खेलने के लिए विवाद हुआ था. दो दिन पहले भी दोनों के बीच में कहासुनी होने की बात सामने आई है.

दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के फतेहाबाद गांव का दियारा इलाके में बुधवार (12 नवंबर) की शाम को बदमाशों ने खूब तांडव मचाया. यहां चक्की सोहागपुर गांव की ओर से गंडक पार कर दो नाव से पहुंचे डेढ़ दर्जन बदमाशों ने वर्चस्व में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. गोली लगने से उसका दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान सारण जिले के मकेर थाने के मुरहिया निवासी अशोक सहनी (45) के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक पारू थाने के फतेहाबाद निवासी बीरबल सहनी का 19 वर्षीय पुत्र गुड्डू सहनी है. कहा जा रहा है कि दहशत फैलाने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

